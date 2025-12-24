Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Sandalwood Vastu Benefits: घर में चंदन रखने से मिलते हैं ये अद्भुत लाभ लेकिन वास्तु नियमों को न करें नजर अंदाज

Sandalwood Vastu Benefits: घर में चंदन रखने से मिलते हैं ये अद्भुत लाभ लेकिन वास्तु नियमों को न करें नजर अंदाज

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 08:49 AM

sandalwood vastu benefits

Sandalwood Vastu Benefits: सनातन धर्म में चंदन (Sandalwood) को अत्यंत पवित्र, सात्त्विक और दिव्य माना गया है। वेद, पुराण और वास्तु शास्त्र में चंदन का उल्लेख देवपूजा, तिलक, यज्ञ और औषधि के रूप में मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि घर में सही...

Sandalwood Vastu Benefits: सनातन धर्म में चंदन (Sandalwood) को अत्यंत पवित्र, सात्त्विक और दिव्य माना गया है। वेद, पुराण और वास्तु शास्त्र में चंदन का उल्लेख देवपूजा, तिलक, यज्ञ और औषधि के रूप में मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि घर में सही विधि और सही स्थान पर चंदन रखा जाए, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है और देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है।

PunjabKesari Sandalwood Vastu Benefits

शास्त्रों में चंदन का धार्मिक महत्व
हिंदू शास्त्रों के अनुसार चंदन को शीतलता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव, विष्णु, श्रीकृष्ण और श्रीराम को चंदन अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जहां चंदन की सुगंध रहती है, वहां दैवीय ऊर्जा का वास होता है।

PunjabKesari Sandalwood Vastu Benefits
वास्तु के अनुसार घर में चंदन रखने के प्रमुख लाभ
सकारात्मक ऊर्जा का संचार
वास्तु शास्त्र के अनुसार चंदन की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। इससे घर में शांति और सौहार्द बना रहता है।

मानसिक तनाव और क्रोध में कमी
चंदन का प्रभाव मन को शीतल करता है। यदि घर में चंदन की लकड़ी, चंदन पाउडर या चंदन अगरबत्ती रखी जाए तो तनाव, चिंता और गुस्सा कम होता है।

पूजा-पाठ में सिद्धि
घर के पूजा स्थान में चंदन रखने से देवी-देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तिलक में चंदन का प्रयोग करने से एकाग्रता बढ़ती है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है।

वास्तु दोष में कमी
वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिन घरों में वास्तु दोष होता है, वहां चंदन रखने से दोष का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता है, विशेषकर ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में।

स्वास्थ्य और रोग नाश
चंदन प्राकृतिक औषधि है। इसकी सुगंध से सिरदर्द, अनिद्रा और मानसिक थकान में राहत मिलती है। यह आभामंडल (Aura) को भी मजबूत करता है।

घर में चंदन रखने की सही दिशा (Vastu Direction)
चंदन को हमेशा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या पूजा कक्ष में रखें
टूटा या सूखा चंदन न रखें
चंदन को साफ, ढके हुए पात्र में रखें

PunjabKesari Sandalwood Vastu Benefits
इन बातों का रखें ध्यान
चंदन का अपमान या अनावश्यक उपयोग न करें
जूते-चप्पल के पास चंदन न रखें
नकली या केमिकल युक्त चंदन से बचें

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चंदन रखना केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सुख-शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रभावी उपाय है। सही दिशा और श्रद्धा के साथ रखा गया चंदन जीवन में संतुलन और समृद्धि लाता है।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Sandalwood Vastu Benefits

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!