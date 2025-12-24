Sandalwood Vastu Benefits: घर में चंदन रखने से मिलते हैं ये अद्भुत लाभ लेकिन वास्तु नियमों को न करें नजर अंदाज

Sandalwood Vastu Benefits: सनातन धर्म में चंदन (Sandalwood) को अत्यंत पवित्र, सात्त्विक और दिव्य माना गया है। वेद, पुराण और वास्तु शास्त्र में चंदन का उल्लेख देवपूजा, तिलक, यज्ञ और औषधि के रूप में मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि घर में सही...

Sandalwood Vastu Benefits: सनातन धर्म में चंदन (Sandalwood) को अत्यंत पवित्र, सात्त्विक और दिव्य माना गया है। वेद, पुराण और वास्तु शास्त्र में चंदन का उल्लेख देवपूजा, तिलक, यज्ञ और औषधि के रूप में मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि घर में सही विधि और सही स्थान पर चंदन रखा जाए, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है और देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है।





शास्त्रों में चंदन का धार्मिक महत्व

हिंदू शास्त्रों के अनुसार चंदन को शीतलता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव, विष्णु, श्रीकृष्ण और श्रीराम को चंदन अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जहां चंदन की सुगंध रहती है, वहां दैवीय ऊर्जा का वास होता है।



वास्तु के अनुसार घर में चंदन रखने के प्रमुख लाभ

सकारात्मक ऊर्जा का संचार

वास्तु शास्त्र के अनुसार चंदन की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है। इससे घर में शांति और सौहार्द बना रहता है।



मानसिक तनाव और क्रोध में कमी

चंदन का प्रभाव मन को शीतल करता है। यदि घर में चंदन की लकड़ी, चंदन पाउडर या चंदन अगरबत्ती रखी जाए तो तनाव, चिंता और गुस्सा कम होता है।



पूजा-पाठ में सिद्धि

घर के पूजा स्थान में चंदन रखने से देवी-देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तिलक में चंदन का प्रयोग करने से एकाग्रता बढ़ती है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है।



वास्तु दोष में कमी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिन घरों में वास्तु दोष होता है, वहां चंदन रखने से दोष का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता है, विशेषकर ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में।



स्वास्थ्य और रोग नाश

चंदन प्राकृतिक औषधि है। इसकी सुगंध से सिरदर्द, अनिद्रा और मानसिक थकान में राहत मिलती है। यह आभामंडल (Aura) को भी मजबूत करता है।



घर में चंदन रखने की सही दिशा (Vastu Direction)

चंदन को हमेशा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) या पूजा कक्ष में रखें

टूटा या सूखा चंदन न रखें

चंदन को साफ, ढके हुए पात्र में रखें



इन बातों का रखें ध्यान

चंदन का अपमान या अनावश्यक उपयोग न करें

जूते-चप्पल के पास चंदन न रखें

नकली या केमिकल युक्त चंदन से बचें



वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चंदन रखना केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सुख-शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का प्रभावी उपाय है। सही दिशा और श्रद्धा के साथ रखा गया चंदन जीवन में संतुलन और समृद्धि लाता है।