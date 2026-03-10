Main Menu

Singh Rashifal 11 March : सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन क्यों है सबसे अलग ?

11 Mar, 2026 01:51 AM

singh rashifal 11 march

सूर्य की ऊर्जा और शेर जैसी दहाड़ रखने वाली सिंह राशि के जातकों के लिए 11 मार्च 2026 का पंचांग एक ऐसी इबारत लिख रहा है, जो सामान्य दिनों से बिल्कुल जुदा है।

Singh Rashifal 11 March : सूर्य की ऊर्जा और शेर जैसी दहाड़ रखने वाली सिंह राशि के जातकों के लिए 11 मार्च 2026 का पंचांग एक ऐसी इबारत लिख रहा है, जो सामान्य दिनों से बिल्कुल जुदा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आज आपकी राशि के केंद्र में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ जमावड़ा है, जो आपके आत्मविश्वास, सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। सिंह राशि वाले स्वभाव से ही नेतृत्व करने वाले होते हैं, लेकिन आज का दिन आपको केवल 'लीडर' ही नहीं, बल्कि एक विजेता के रूप में स्थापित करेगा।  तो आइए जानते हैं कि 11 मार्च का यह दिन आपके लिए सबसे अलग और सबसे खास क्यों रहने वाला है।

ग्रहों का राजयोग
आज का दिन सबसे अलग होने का मुख्य कारण आपकी राशि के स्वामी सूर्य की स्थिति है। सूर्य आज मंगल के साथ एक विशेष नवपंचम योग बना रहे हैं। यह स्थिति सिंह राशि वालों के भीतर एक अदम्य ऊर्जा का संचार करेगी। जहाँ दूसरे लोग थकान महसूस करेंगे, वहीं आप अपनी दुगनी रफ्तार से काम निपटाते नजर आएंगे। आज आपकी वाणी में वह तेज होगा कि लोग बिना तर्क किए आपकी बात मान लेंगे।

करियर
कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन किसी बड़े बदलाव का गवाह बन सकता है। यदि आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, तो आज आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जो सीधे तौर पर आपके अधिकारों को बढ़ाएगी। मैनेजमेंट लेवल पर आपकी धाक जमेगी। जो जातक राजनीति या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन गोल्डन है। किसी बड़े पद की प्राप्ति या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण आपको मिल सकता है। अगर आप अपनी नौकरी बदलने या खुद का स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन कागजी कार्रवाई शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है।

व्यापार
व्यापारियों के लिए आज का मंत्र है- जितना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा प्रॉफिट। आज आप अपने व्यापार को शहर से बाहर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने की सफल योजना बनाएंगे। यदि आपका कोई काम सरकारी विभाग में अटका हुआ था, तो आज अधिकारियों के सहयोग से वह बाधा दूर हो जाएगी। अपनी आक्रामकता को सौदेबाजी में हथियार बनाएं, लेकिन अहंकार को बीच में न आने दें।



आर्थिक स्थिति
सिंह राशि वालों को लग्जरी पसंद होती है और आज का दिन आपको वह सुख देने वाला है। पत्रक संपत्ति या पुराने किसी निवेश से अचानक बड़ा लाभ होने के संकेत हैं। आज आप अपने व्यक्तित्व को निखारने, महंगे कपड़े या कीमती आभूषण खरीदने पर धन खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको खुशी देगा न कि तनाव। निवेश के लिए दोपहर के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा।

प्रेम और व्यक्तिगत संबंध
आज आपकी राशि में शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आज आपके पार्टनर को आपकी उपलब्धियों पर गर्व होगा। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अब तक कह नहीं पाए हैं, तो आज आपकी रॉयल पर्सनैलिटी सामने वाले को प्रभावित कर देगी। प्रेम प्रस्ताव देने के लिए शाम का समय बहुत ही रूमानी और सफल रहने वाला है। आज किसी समारोह में आपकी उपस्थिति चर्चा का विषय बनेगी। नए प्रभावशाली दोस्त बनेंगे।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य के मामले में आज आप खुद को सुपरचार्ज्ड महसूस करेंगे। आज आपकी इच्छाशक्ति इतनी प्रबल होगी कि आप मानसिक तनाव को पास भी नहीं फटकने देंगे। सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण शरीर में 'पित्त' की अधिकता हो सकती है। अधिक मसालेदार भोजन से बचें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। आंखों का थोड़ा ध्यान रखें, ठंडे पानी से छींटे मारना फायदेमंद रहेगा।

शिक्षा
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने रखने का है। जो छात्र लंबे समय से किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपनी रणनीति में बड़ी सफलता मिलेगी। खेलकूद या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े छात्रों को आज कोई बड़ा मेडल या सम्मान मिल सकता है।

आज का विशेष विजय उपाय
सूर्य अर्घ्य: सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।

आदित्य हृदय स्तोत्र: आज इस स्तोत्र का पाठ करना आपके शत्रुओं का नाश करेगा और आपको अजेय बनाएगा।

लाल रंग का प्रयोग: आज लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनना आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा।

पिता का आशीर्वाद: घर से निकलने से पहले पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

