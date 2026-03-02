Singh Rashifal 4 March : सिंह राशि वालों की झोली में गिरेंगे खुशियों के मोती, 4 मार्च को भाग्य देगा पूरा साथ

सिंह राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहने वाला है। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है, जिससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

Singh Rashifal 4 March : सिंह राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहने वाला है। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है, जिससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सूर्योदय आत्मविश्वास और नई ऊर्जा लेकर आएगा। आज आपकी राशि का स्वामी सूर्य शुभ स्थिति में है, जिससे समाज और कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा।

करियर और मान-सम्मान

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी। आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति की हर कोई तारीफ करेगा। यदि कोई प्रोजेक्ट काफी समय से अटका हुआ था, तो आज वह सफलतापूर्वक संपन्न होगा। बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपकी Promotion पर विचार कर सकते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है।

आर्थिक पक्ष और लाभ

आज आपकी झोली में 'खुशियों के मोती' के रूप में धन लाभ गिरने वाला है। पुराने किसी निवेश से अचानक बड़ा लाभ होने के संकेत हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और फैसला आपके पक्ष में आएगा। नए व्यावसायिक अनुबंध साइन करने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। आपकी सूझबूझ से व्यापार में बड़ा विस्तार होगा।

पारिवारिक और प्रेम जीवन

घर-परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा। संतान पक्ष से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा। आप साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी समारोह में जाने की योजना बना सकते हैं।

स्वास्थ्य और ऊर्जा

आज आप खुद को शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। हालांकि, आंखों और सिरदर्द जैसी छोटी समस्या से बचने के लिए स्क्रीन टाइम कम रखें और भरपूर नींद लें।

आज का विशेष महा-उपाय

अपने भाग्य को और अधिक बलवान बनाने के लिए आज प्रातः काल भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सुनहरे या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।

शुभ अंक: 1 और 5

शुभ रंग: केसरिया, सुनहरा और लाल

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ