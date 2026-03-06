Main Menu

    3. | Singh Rashifal 7 March : 7 मार्च को सिंह राशि वालों का पार्टनर के साथ बढ़ेगा तालमेल, खत्म होगी कड़वाहट

07 Mar, 2026

singh rashifal 7 march

7 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए रिश्तों में मिठास और खुशियों का नया सवेरा लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि पिछले कुछ समय से आपके वैवाहिक या प्रेम जीवन में जो तनाव और कड़वाहट चली आ रही थी, वह आज समाप्त होने वाली है।

Singh Rashifal 7 March : 7 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए रिश्तों में मिठास और खुशियों का नया सवेरा लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि पिछले कुछ समय से आपके वैवाहिक या प्रेम जीवन में जो तनाव और कड़वाहट चली आ रही थी, वह आज समाप्त होने वाली है।

लव लाइफ और पार्टनरशिप 
सिंह राशि के लिए आज का दिन रिश्तों के पुनर्जन्म जैसा है। यदि लंबे समय से पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस या गलतफहमी चल रही थी, तो आज बातचीत के जरिए वह पूरी तरह सुलझ जाएगी। आप दोनों एक-दूसरे के नजरिए को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आज आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही रोमांटिक और क्वालिटी समय बिताएंगे। आपसी विश्वास और सम्मान में बढ़ोतरी होगी, जो आपके रिश्ते को एक नई मजबूती देगा। जो लोग अकेले हैं, उनकी तलाश आज खत्म हो सकती है। किसी पुराने दोस्त के प्रति मन में विशेष भावनाएं जाग सकती हैं।

करियर और कार्यक्षेत्र 
सिंह राशि का आत्मविश्वास आज सातवें आसमान पर रहेगा। आपकी बातों का प्रभाव आज ऑफिस के सहकर्मियों और बॉस पर पड़ेगा। आप अपनी चतुराई से अटके हुए कामों को गति देने में सफल रहेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन नई पार्टनरशिप शुरू करने के लिए उत्तम है। पुराने क्लाइंट्स से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति 
आज अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। आज के दिन किया गया निवेश भविष्य में बड़ा रिटर्न देगा। हालांकि, मनोरंजन और सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य 
सेहत के मामले में आज आप काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे। पुरानी पीठ दर्द या घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी। सुबह की सैर और ताजे फलों का सेवन आपकी कार्यक्षमता को और बढ़ा देगा।

आज का विशेष मंत्र 
आज सिंह राशि वालों के लिए क्षमा सबसे बड़ा हथियार है। अपनों को माफ करने से न केवल आपका मन हल्का होगा, बल्कि आपकी किस्मत के सितारे भी चमक उठेंगे।

आज का विशेष उपाय 
सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। 

आज के दिन को और भी यादगार और शुभ बनाने के लिए सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।

आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

लकी कलर: सुनहरा और नारंगी 

लकी नंबर: 1 और 5

