Singh Rashifal 5 March : सिंह राशि के लिए 5 मार्च क्यों है खास, पढ़ें अपनी राशि का हाल

Singh Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं रहने वाला है। सूर्य की प्रधानता वाली इस राशि के लिए आज के ग्रह-नक्षत्र एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ आपकी धाक जमेगी और आपके व्यक्तित्व का तेज चारों ओर फैलेगा। यदि आप लंबे समय से अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए 'मैजिक' की तरह काम करेगा।

 दिन की सामान्य ऊर्जा
सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, जो शक्ति और सत्ता का प्रतीक है। आज आपकी राशि में आत्मविश्वास का संचार इतना प्रबल होगा कि आप असंभव लगने वाले कार्यों को भी चुनौती के रूप में स्वीकार करेंगे। आपके चेहरे पर एक विशेष चमक रहेगी। लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे और आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच एक बारीक रेखा होती है। आज सावधान रहें कि आपका आत्मविश्वास कहीं घमंड में न बदल जाए, वरना करीबी लोग आपसे दूरी बना सकते हैं।

करियर और कार्यक्षेत्र क्यों है ?
सिंह राशि के लिए 5 मार्च का दिन करियर में अधिकार प्राप्ति का दिन है। ऑफिस में आज आपको किसी बड़ी टीम या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व  सौंपा जा सकता है। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की चर्चा आज हर जुबान पर होगी। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी टेंडर का काम देखते हैं, उनके लिए आज का दिन कोई बड़ी खुशखबरी ला सकता है। रुके हुए प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ सकती है। आपके काम करने का अंदाज़ा आज बॉस को प्रभावित करेगा, जिससे आने वाले समय में आपकी आय वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। यदि आप अपना खुद का ब्रांड चलाते हैं या शोरूम के मालिक हैं, तो आज ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ेगी। आज आप भविष्य के लिए किसी बड़े सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े सिंह राशि के जातकों को जबरदस्त मुनाफा होने के योग हैं।

आर्थिक स्थिति:
सिंह राशि वालों को लग्जरी पसंद होती है और आज आपकी जेब आपको इसकी अनुमति देगी। पुराने किसी शेयर या निवेश से आपको मोटा मुनाफा मिल सकता है। संभव है कि आज आपको परिवार या किसी मित्र से कोई कीमती उपहार मिले। आज के दिन सोने  में निवेश करना आपके भविष्य के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। हालांकि, शेयर बाजार में सट्टा लगाने से बचें।

 प्रेम और वैवाहिक जीवन
आपकी राशि स्वभाव से बहुत प्रोटेक्टिव होती है और आज आपका यही अंदाज आपके पार्टनर को भाएगा। लव पार्टनर के साथ आज का दिन बहुत ही गरिमामय रहेगा। आप अपने पार्टनर को किसी ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ आप दोनों को शाही अनुभव हो। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा।  जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा। यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा था, तो आज आपके हस्तक्षेप से वह सुलझ जाएगा। ससुराल पक्ष से भी मान-सम्मान मिलने के योग हैं। आज आपकी पर्सनालिटी इतनी आकर्षक होगी कि कोई आपकी ओर खिंचा चला आएगा।

शिक्षा और छात्र:
छात्रों के लिए आज का दिन विजय का है। जो छात्र प्रशासनिक सेवाओं या सेना की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है। यदि आज आपका कोई इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन है, तो आप उसमें टॉप करेंगे। आपकी वाक्शक्ति और तर्क आज आपका सबसे बड़ा हथियार होंगे।

 स्वास्थ्य:
आज आपकी शारीरिक ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी लेकिन अग्नि तत्व की राशि होने के कारण कुछ सावधानियां जरूरी हैं। ज्यादा देर धूप में रहने से सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएं। योग और सूर्य नमस्कार आज आपकी ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करने में मदद करेंगे।

शुभ रंग: सुनहरा, नारंगी और गहरा लाल।
शुभ अंक: 1, 5 और 9।

आज के लिए विशेष उपाय

सूर्य देव की उपासना: सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे में लाल फूल और अक्षत (चावल) डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।
आदित्य हृदय स्तोत्र: यदि समय मिले तो आज 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें। यह आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा।
लाल वस्तु का दान: किसी मंदिर में लाल फल या गेहूं का दान करना आपके लिए उन्नति के द्वार खोलेगा।

