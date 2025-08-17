Sleep Mistakes to Avoid: सुकून भरी नींद चाहते हैं तो सोने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Sleep Mistakes to Avoid: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक अच्छी नींद किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन कई बार हम जाने-अनजाने में रात को कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी नींद को चुरा लेती हैं।

Sleep Mistakes to Avoid: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक अच्छी नींद किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन कई बार हम जाने-अनजाने में रात को कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी नींद को चुरा लेती हैं। यही नहीं, अगर ये आदतें रोज़ की दिनचर्या में शामिल हो जाएं, तो सेहत और जीवनशैली पर बुरा असर डाल सकती हैं। अच्छी नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी होती है। तो आइए जानते हैं कि अगर आप भी रात को सोने से पहले ये 6 काम करते हैं, तो संभल जाइए।

बहुत ज्यादा पानी पीना

नींद के दौरान बार-बार वॉशरूम जाना आपकी नींद को बार-बार तोड़ सकता है। सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी न पिएं। हाइड्रेशन दिनभर बनाए रखें।

भारी भोजन करना

रात को भारी या तला-भुना खाना पाचन तंत्र पर दबाव डालता है, जिससे गैस, एसिडिटी और बेचैनी हो सकती है। इसलिए रात को सोने से पहले खाना हल्का और समय पर खाएं।

कैफीन या एनर्जी ड्रिंक्स लेना

कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन होता है, जो नींद को भगाने के लिए जाना जाता है। हो सके तो शाम के बाद इनका सेवन न करें, खासकर अगर नींद में दिक्कत है।

नेगेटिव सोच या ओवरथिंकिंग करना

दिनभर की टेंशन और भविष्य की चिंता दिमाग को शांत नहीं रहने देती, जिससे नींद उड़ जाती है। सोने से पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करें।



