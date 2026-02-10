Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Sri Harmandir Sahib : श्री हरिमंदिर साहिब में पंजाब के राज्यपाल कटारिया हुए नतमस्तक

Sri Harmandir Sahib : श्री हरिमंदिर साहिब में पंजाब के राज्यपाल कटारिया हुए नतमस्तक

Edited By Updated: 10 Feb, 2026 08:06 AM

sri harmandir sahib

अमृतसर (सर्बजीत): श्री हरिमंदिर साहिब में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बीती देर शाम माथा टेक कर सरबत के भले की अरदास की।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

अमृतसर (सर्बजीत): श्री हरिमंदिर साहिब में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बीती देर शाम माथा टेक कर सरबत के भले की अरदास की। 

गुलाब चंद कटारिया ने राज्य में नशों के खिलाफ जंग को और मजबूत करने के लिए शुरू की जा रही नशा विरोधी जागरूकता मुहिम से पहले गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। 

नशों के खिलाफ पैदल यात्रा के बारे में राज्यपाल ने कहा कि पंजाब रैड क्रॉस सोसायटी के प्रयासों से इस पैदल यात्रा का उद्देश्य नशों के घातक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने बताया कि इस 4 दिवसीय मुहिम में सीमावर्ती क्षेत्रों तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का में पैदल यात्रा करना शामिल है, जिसका उद्देश्य नशों के खिलाफ जनभागीदारी को संगठित करना है। यह पैदल यात्रा 12 फरवरी तक विभिन्न जिलों में निकाली जाएगी।  

और ये भी पढ़े

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!