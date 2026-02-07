Tarot Card Rashifal (8th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Feb, 2026 11:45 AM
मेष राशि
मेष राशि
आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ आपके काम से प्रभावित होंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें, तभी दिन और बेहतर बनेगा।
वृषभ राशि
आज का दिन स्थिरता देने वाला है। धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
मिथुन राशि
आज बातचीत और संपर्क से लाभ होगा। कोई नई जानकारी या अवसर मिल सकता है। नौकरी या व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। ध्यान रखें कि अधूरी बातों से गलतफहमी न हो।
कर्क राशि
आज भावनाएं थोड़ी हावी रह सकती हैं। किसी पुराने विषय पर मन चिंतित हो सकता है। शांति बनाए रखें और जल्दबाज़ी से बचें। परिवार का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा।
सिंह राशि
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। नेतृत्व से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं। प्रेम जीवन में रोमांटिक पल मिल सकते हैं।
कन्या राशि
आज का दिन मेहनत और अनुशासन का है। कार्यक्षेत्र में आपकी योजना सफल होगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। किसी करीबी की सलाह फायदेमंद साबित होगी।
तुला राशि
आज संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। रिश्तों में मधुरता रहेगी, लेकिन निर्णय लेते समय भावनाओं से अधिक तर्क पर भरोसा करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
वृश्चिक राशि
आज गहराई से सोचने का दिन है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। गुप्त योजनाओं में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखें।
धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा या शिक्षा से जुड़े मामलों में लाभ होगा। नई शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाएगी।
मकर राशि
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह निभाएंगे। कार्यक्षेत्र में स्थिर प्रगति होगी। धैर्य रखें, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे।
कुंभ राशि
आज नई सोच और रचनात्मकता उभरेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। टेक्नोलॉजी या संचार से जुड़े कामों में सफलता के योग हैं। प्रेम जीवन में दोस्ताना माहौल रहेगा।
मीन राशि
आज मन आध्यात्मिक और भावनात्मक रहेगा। अंतर्ज्ञान मजबूत होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। किसी की मदद करके आत्मसंतोष मिलेगा।