    3. | Tarot Card Rashifal (4th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Updated: 03 Feb, 2026 02:55 PM

मेष राशि: आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वृषभ राशि: आज आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा करीबी मित्र से अनबन हो सकती है।

मिथुन राशि: आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा। व्यापार में नई साझेदारी के योग हैं। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क राशि: आज आप मानसिक शांति अनुभव करेंगे। घर-परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। धन निवेश के लिए आज का दिन शुभ है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

सिंह राशि: आज आपके नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। अटके हुए सरकारी काम आज पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्रोध से बचें।

कन्या राशि: आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

तुला राशि: आज सेहत के प्रति सावधान रहें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें।

वृश्चिक राशि: आज व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे वाला है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी।

धनु राशि: आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा के योग हैं।

मकर राशि: आज संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। शेयर बाजार से जुड़े लोगों को सोच-समझकर निर्णय लेना चाहिए।

कुंभ राशि: आज पारिवारिक सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा। माता-पिता के आशीर्वाद से काम बनेंगे। नया घर या गाड़ी खरीदने का विचार कर सकते हैं।

मीन राशि: आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। धर्म-कर्म में मन लगेगा।

