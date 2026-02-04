Main Menu

Tarot Card Rashifal (5th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

04 Feb, 2026

tarot card rashifal

मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप बखूबी निभाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। सेहत के मामले में सिरदर्द या थकान हो सकती है, आराम जरूरी है।

वृषभ राशि (Taurus)
आज आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। धन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को काम का दबाव महसूस हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। खानपान पर विशेष ध्यान दें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे।

कर्क राशि (Cancer)
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। किसी करीबी से मतभेद हो सकते हैं। कार्यस्थल पर सहयोगियों से तालमेल बनाकर चलें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। माता की सेहत का ध्यान रखें। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी।

सिंह राशि (Leo)
आज का दिन आपके लिए सफलता से भरा रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। नौकरी में नई संभावनाएं बनेंगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अहंकार से बचें।

कन्या राशि (Virgo)
आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजना सफल होगी। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। किसी धार्मिक या शुभ कार्य में शामिल हो सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें।

तुला राशि (Libra)
आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। नौकरी में बदलाव का विचार आ सकता है। दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखें। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी है। शाम के समय मन शांत रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में तरक्की के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में खुशहाली रहेगी। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन गुस्से से बचें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन सीख और अनुभव देने वाला रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। ध्यान और प्रार्थना लाभदायक रहेगी।

मकर राशि (Capricorn)
आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी। धन लाभ के संकेत हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच रखें।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। रुके हुए काम पूरे होंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता मिलेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

