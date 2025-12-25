Vaishno Devi : वैष्णो देवी यात्रा पर बड़ा अपडेट ! नए साल में लागू हुए नए नियम, क्या है 10 और 24 घंटे की समय सीमा ?

Vaishno Devi : नए साल के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचते हैं, जिससे धाम में अत्यधिक भीड़ हो जाती है। इसी स्थिति को संभालने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा से जुड़े नियमों में सख्ती...

Vaishno Devi : नए साल के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंचते हैं, जिससे धाम में अत्यधिक भीड़ हो जाती है। इसी स्थिति को संभालने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा से जुड़े नियमों में सख्ती कर दी है और अब दर्शन यात्रा के लिए तय समय सीमा लागू कर दी गई है।

नए नियमों के अनुसार, जैसे ही श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड (RFIDC) जारी किया जाएगा, उन्हें 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करना अनिवार्य होगा। वहीं, माता के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को अधिकतम 24 घंटे के अंदर कटरा बेस कैंप लौटना होगा। इस नियम का उद्देश्य यात्रा मार्ग और भवन क्षेत्र में अनावश्यक भीड़ को रोकना है।

श्राइन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अब श्रद्धालु भवन में लंबे समय तक रुक नहीं सकेंगे। पहले जहां लोग कई दिनों तक भवन में ठहर जाते थे, अब चढ़ाई और उतराई दोनों के लिए समय तय कर दिया गया है। इससे दर्शन व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी और सभी भक्तों को बिना अव्यवस्था के दर्शन का अवसर मिल सकेगा।

अब RFIDC कार्ड केवल पहचान के लिए ही नहीं, बल्कि यात्रा की समय-सीमा पर नजर रखने का भी माध्यम बनेगा। कार्ड जारी होने के बाद 10 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करना जरूरी होगा और दर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर बेस कैंप लौटना अनिवार्य रहेगा। ये सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को यह भी याद दिलाया है कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा कटरा रेलवे स्टेशन स्थित रजिस्ट्रेशन सेंटर भी रात 12 बजे तक खुला रहता है, जहां यात्री पंजीकरण करवा सकते हैं।