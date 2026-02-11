Vastu Tips : घर में बरसेगी मां लक्ष्मी की अपार कृपा, अपनाएं ये आसान और निशुल्क वास्तु उपाय

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहे। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता या घर में बेवजह का तनाव बना रहता है।

Vastu Tips : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसके घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहे। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता या घर में बेवजह का तनाव बना रहता है। ऐसे में हम अक्सर महंगे वास्तु दोष निवारण उपायों या रत्नों की ओर भागते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे जादुई बदलाव बताए गए हैं जिनके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये उपाय केवल आपकी आदतों और घर के रख-रखाव से जुड़े हैं। जब आप प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने घर के वातावरण को व्यवस्थित करते हैं, तो माता लक्ष्मी का आगमन स्वतः ही होने लगता है। तो आइए जानते हैं उन्हीं बिना खर्च वाले वास्तु उपायों के बारे में, जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं और घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं।

सुबह की पहली किरण और शुद्ध हवा

वास्तु के अनुसार, सूर्य की रोशनी और शुद्ध हवा नकारात्मकता को नष्ट करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। रोजाना सुबह सूर्योदय के समय अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे कम से कम 20-30 मिनट के लिए खोल दें। इससे रात भर की ठहरी हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और घर में ताजी ऊर्जा के साथ लक्ष्मी का आगमन होता है।

मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव

यह एक प्राचीन और सबसे असरदार उपाय है जिसे आज के समय में लोग भूल गए हैं। सुबह उठकर सबसे पहले एक लोटे में सादा जल लेकर अपने मुख्य द्वार की दहलीज पर छिड़कें। यह दहलीज की अशुद्धियों को साफ करता है और सकारात्मक शक्तियों का स्वागत करता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है।

ईशान कोण (North-East) की सफाई

घर का उत्तर-पूर्वी कोना 'देव स्थान' माना जाता है। यहां लक्ष्मी और कुबेर का वास होता है। सुनिश्चित करें कि आपके घर का यह कोना बिल्कुल खाली और साफ हो। यहां से कोई भी भारी सामान, कूड़ा-कबाड़ या पुरानी चीजें तुरंत हटा दें। इसे जितना हल्का और स्वच्छ रखेंगे, धन का प्रवाह उतना ही सहज होगा।

नमक के पानी का पोंछा

नमक नकारात्मकता को सोखने का काम करता है। हालांकि नमक किचन का हिस्सा है, इसलिए इसे अलग से वास्तु आइटम के रूप में खरीदने की जरूरत नहीं। घर में पोंछा लगाते समय पानी में एक चुटकी साधारण नमक मिला लें। यह घर की दरिद्रता और क्लेश को दूर करने में बहुत प्रभावी माना गया है।

रात में रसोई की सफाई

जूठे बर्तन और गंदी रसोई दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है। रात को सोने से पहले अपनी किचन की सिंक को बिल्कुल साफ रखें। जूठे बर्तन किचन में छोड़कर सोना सीधे तौर पर आर्थिक तंगी को न्योता देना है। साफ रसोई अन्नपूर्णा और लक्ष्मी दोनों को प्रसन्न रखती है।

