Bedroom Vastu Tips for Love Life : लव लाइफ में तनाव खत्म करना है तो जरूर अपनाएं बेडरूम वास्तु के ये 5 नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम केवल सोने की जगह नहीं है, बल्कि यह वह 'निजी ऊर्जा केंद्र' है जहाँ दो दिल एक-दूसरे से जुड़ते हैं। यदि इस स्थान पर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाए, तो गहरे से गहरा रिश्ता भी तनाव और चिड़चिड़ेपन की भेंट चढ़ जाता है।

Bedroom Vastu Tips for Love Life : वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम केवल सोने की जगह नहीं है, बल्कि यह वह 'निजी ऊर्जा केंद्र' है जहाँ दो दिल एक-दूसरे से जुड़ते हैं। यदि इस स्थान पर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाए, तो गहरे से गहरा रिश्ता भी तनाव और चिड़चिड़ेपन की भेंट चढ़ जाता है। अक्सर हम अपने झगड़ों का कारण बाहरी परिस्थितियों में खोजते हैं, जबकि समाधान हमारे कमरे के एक गलत कोने में रखे शीशे या सिरहाने की दिशा में छिपा हो सकता है। वास्तु के प्राचीन विज्ञान में कुछ ऐसे सरल और अचूक सूत्र बताए गए हैं, जो न केवल आपसी तालमेल को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन 5 आसान वास्तु टिप्स के बारे में, जो आपके बेडरूम से कलह को बाहर कर, प्यार और मिठास के दरवाजे खोल देंगे।

सोने की दिशा का रखें खास ध्यान

वास्तु के अनुसार, वैवाहिक जोड़ों के लिए बेडरूम हमेशा घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए। सोते समय अपना सिर दक्षिण दिशा की ओर रखें। यह दिशा स्थिरता प्रदान करती है और पार्टनर के बीच समझ को बढ़ाती है।

शीशे (Mirror) का सही स्थान

बेडरूम में शीशा या ड्रेसिंग टेबल बहुत सावधानी से रखना चाहिए। बिस्तर के ठीक सामने शीशा होना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। अगर आपके बेड के सामने शीशा है और उसे हटाना मुमकिन नहीं है, तो रात को सोते समय उसे कपड़े से ढक दें। मान्यता है कि सोते हुए शरीर का प्रतिबिंब शीशे में दिखने से सेहत खराब होती है और कलह बढ़ती है।

रंगों का मनोवैज्ञानिक असर

कमरे की दीवारों का रंग आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। बेडरूम में बहुत गहरे या डार्क रंगों (जैसे काला, गहरा नीला या गहरा लाल) के प्रयोग से बचें। हल्के गुलाबी (Baby Pink), क्रीम, या हल्के हरे रंगों का चुनाव करें। ये रंग शांति और प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं और मन को प्रसन्न रखते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक सामानों से दूरी

आजकल बेडरूम में टीवी, लैपटॉप और मोबाइल का बढ़ता दखल रिश्तों में दूरियां ला रहा है। वास्तु के हिसाब से ये चीजें 'अग्नि' का प्रतीक हैं जो तनाव पैदा करती हैं। कोशिश करें कि बेडरूम में टीवी न हो। अगर है भी, तो सोते समय उसे बंद रखें। मोबाइल को भी अपने सिरहाने से दूर रखकर सोएं ताकि नींद गहरी आए और स्वभाव में चिड़चिड़ापन न रहे।

सजावट और खुशबू का जादू

कमरे का माहौल रोमांटिक और सकारात्मक बनाने के लिए सजावट पर ध्यान दें। बेडरूम के कोने में ताजे फूल रखें। सूखे हुए फूल या कांटेदार पौधे कमरे में कभी न रखें, ये नकारात्मकता लाते हैं। साथ ही, लव-बर्ड्स या हंसों के जोड़े की तस्वीर दक्षिण-पश्चिम कोने में लगाएं। कमरे में हल्की खुशबू वाले डिफ्यूज़र या अगरबत्ती का प्रयोग करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ