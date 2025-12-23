Main Menu

Vastu Tips for Artificial Jewellery: आर्टिफिशियल गहने पहनने वालों के लिए जरूरी वास्तु नियम, वरना बढ़ सकती है नकारात्मकता

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 09:36 AM

Vastu Shastra for Artificial Jewellery: हिंदू शास्त्रों और वास्तु शास्त्र के अनुसार, शरीर पर धारण की जाने वाली प्रत्येक वस्तु व्यक्ति की ऊर्जा, भाग्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। आमतौर पर लोग सोना-चांदी जैसे धातु के गहनों के मामले में तो...

Vastu Shastra for Artificial Jewellery: हिंदू शास्त्रों और वास्तु शास्त्र के अनुसार, शरीर पर धारण की जाने वाली प्रत्येक वस्तु व्यक्ति की ऊर्जा, भाग्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। आमतौर पर लोग सोना-चांदी जैसे धातु के गहनों के मामले में तो वास्तु नियमों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विषय में लापरवाही कर बैठते हैं। जबकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि नकली या मिश्र धातुओं से बने गहने भी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं।

आज के समय में आर्टिफिशियल गहने फैशन और बजट दोनों के लिहाज से लोकप्रिय हैं, लेकिन इन्हें पहनते और रखते समय वास्तु नियमों का पालन न किया जाए, तो यह जीवन में बाधा, तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं।

वास्तु के अनुसार आर्टिफिशियल गहनों को रखने की सही दिशा
वास्तु शास्त्र के अनुसार, महंगे और विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले आर्टिफिशियल गहनों को घर की उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा होती है। मान्यता है कि यहां रखे गहनों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वे लंबे समय तक खराब नहीं होते। यदि गहनों को अलमारी में रखते हैं, तो अलमारी उत्तर दिशा में हो और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर खुलना चाहिए।

रोजाना पहनने वाले आर्टिफिशियल गहनों के लिए सही स्थान
जो आर्टिफिशियल गहने रोजाना उपयोग में आते हैं, जैसे कान की बालियां, लॉकेट और कंगन। उन्हें उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना उचित माना जाता है। यह दिशा परिवर्तन और संतुलन का प्रतीक है, जिससे जीवन में स्थिरता बनी रहती है।

गहनों की स्वच्छता का वास्तु महत्व
हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि स्वच्छता से ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आर्टिफिशियल गहनों को नियमित रूप से साफ करना अत्यंत आवश्यक है। गंदे, धूल-मिट्टी लगे या पसीने से खराब गहने नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे मानसिक अशांति और भाग्य में रुकावट आ सकती है।

टूटे या खराब आर्टिफिशियल गहने न पहनें
वास्तु शास्त्र के अनुसार, टूटे, जंग लगे या खराब गहने पहनना अशुभ माना गया है। ऐसे गहने दुर्भाग्य, तनाव और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। यदि गहने ठीक हो सकते हों, तो उन्हें मरम्मत के बाद ही पहनें, अन्यथा उन्हें त्याग देना ही श्रेष्ठ माना गया है।

वास्तु उपाय: आर्टिफिशियल गहनों से नकारात्मकता दूर करने के उपाय
गहनों को पहनने से पहले धूप या अगरबत्ती दिखाएं
शुक्रवार के दिन गहनों की सफाई करें
देवी लक्ष्मी या माता पार्वती का स्मरण कर गहने धारण करें

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

