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नई कार या बाइक लेने का सोच रहे हैं ? मार्च की इन 4 शुभ तिथियों को बिल्कुल न करें मिस

Edited By Updated: 16 Mar, 2026 02:49 PM

vehicle purchase muhurat 2026

Vehicle Purchase Muhurat 2026 : नई गाड़ी घर लाना सिर्फ एक खरीदारी नहीं, बल्कि एक भावना है। भारत में हम अपनी खुशियों को शुभ मुहूर्त और सितारों की चाल से जोड़कर देखते हैं ताकि हमारा नया सफर सुरक्षित और समृद्ध रहे। मार्च 2026 का महीना ऑटोमोबाइल सेक्टर...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vehicle Purchase Muhurat 2026 : नई गाड़ी घर लाना सिर्फ एक खरीदारी नहीं, बल्कि एक भावना है। भारत में हम अपनी खुशियों को शुभ मुहूर्त और सितारों की चाल से जोड़कर देखते हैं ताकि हमारा नया सफर सुरक्षित और समृद्ध रहे। मार्च 2026 का महीना ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी हलचल भरा रहने वाला है। अगर आप भी इस महीने अपनी सपनों की कार या बाइक को घर लाने का मन बना रहे हैं, तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार 4 ऐसी विशेष तिथियां हैं जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए।

मार्च 2026 में वाहन खरीदने के लिए 4 सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

वाहन खरीदारी के लिए नक्षत्र, तिथि और वार का सही मेल होना जरूरी है। इस महीने के सबसे भाग्यशाली दिन नीचे दिए गए हैं:

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19 मार्च, 2026 (गुरुवार) – सर्वार्थ सिद्धि योग
यह मार्च का सबसे शक्तिशाली और शुभ दिन माना जा रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है।

नक्षत्र: रेवती
विशेष: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन वाहन खरीदना आपके जीवन में स्थिरता और सम्मान लाता है।

 23 मार्च, 2025 (सोमवार) – चैत्र नवरात्रि (प्रारंभ के निकट)
मार्च के उत्तरार्ध में ऊर्जा काफी सकारात्मक रहेगी। सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है और चंद्रमा को गति और मन का कारक माना जाता है। सफेद या सिल्वर रंग की गाड़ी लेने के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है।

शुभ चौघड़िया: सुबह का समय (अमृत और शुभ) खरीदारी के लिए उत्तम रहेगा।

27 मार्च, 2026 (शुक्रवार) – शुक्र का प्रभाव
शुक्र ग्रह को विलासिता, ऐश्वर्य और वाहनों का कारक माना जाता है। यदि आप लग्जरी कार या कोई ऐसी बाइक ले रहे हैं जिसे आप अपने शौक के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो शुक्रवार से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता।

नक्षत्र: पुनर्वसु
लाभ: इस दिन खरीदी गई गाड़ी लंबे समय तक सुख देती है और दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है।

 30 मार्च, 2026 (सोमवार) – प्रदोष व्रत संयोग
मार्च के अंत में यह तिथि उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो महीने की क्लोजिंग में अच्छी डील पाना चाहते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी यह दिन दोषरहित माना जाता है।

मुहूर्त क्यों है जरूरी ? 
भारतीय संस्कृति में शुभस्य शीघ्रम यानी शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह कार्य सही समय पर हो तो उसका फल दोगुना हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार:

दुर्घटना से बचाव: सही नक्षत्र (जैसे अश्विनी, रोहिणी, पुनर्वसु, श्रवण) में वाहन लेने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है।
आर्थिक समृद्धि: चर और स्थिर लग्न में ली गई गाड़ी लंबे समय तक साथ निभाती है और बार-बार मरम्मत के खर्चे नहीं कराती।
राहुकाल का त्याग: वाहन डिलीवरी लेते समय राहुकाल का विशेष ध्यान रखें। इस समय में लिया गया वाहन अक्सर मानसिक तनाव या तकनीकी खराबी का कारण बन सकता है।

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