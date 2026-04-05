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Veshakh Masik Shivratri April 2026 : अप्रैल में इस दिन रखा जाएगा मासिक शिवरात्रि का व्रत, जानें सही तिथि और संकट हरने वाला शुभ योग

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 12:37 PM

veshakh masik shivratri april 2026

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। वैशाख का महीना पावन माना जाता है और इस माह की शिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है।

Veshakh Masik Shivratri April 2026 : हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। वैशाख का महीना पावन माना जाता है और इस माह की शिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। साल 2026 अप्रैल के महीने में आने वाली यह शिवरात्रि भक्तों के लिए विशेष है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो जीवन के विकट संकटों को हरने की शक्ति रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि-विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने और व्रत रखने से मन की हर मुराद पूरी होगी। तो आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त और शुभ योग के बारे में-

Veshakh Masik Shivratri April 2026

वैशाख मासिक शिवरात्रि 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त
पंचांग गणना के अनुसार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 अप्रैल 2026 की रात से प्रारंभ होगी और 16 अप्रैल 2026 तक रहेगी। चूंकि शिवरात्रि की मुख्य पूजा आधी रात में की जाती है, इसलिए व्रत का संकल्प और मुख्य पूजन 15 अप्रैल को ही श्रेष्ठ माना गया है।

Veshakh Masik Shivratri April 2026

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चतुर्दशी तिथि का आरंभ: 15 अप्रैल 2026

निशिता काल पूजा का समय: मध्यरात्रि 10:31 से 8:11 तक (16 अप्रैल की रात)

पारण का समय: 16 अप्रैल की सुबह सूर्योदय के पश्चात।

वैशाख मासिक शिवरात्रि संकट हरने वाला शुभ योग
इस बार वैशाख शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का अद्भुत संगम हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस योग में की गई महादेव की आराधना न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि आर्थिक तंगी और पुराने रोगों से भी मुक्ति दिलाती है। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष या शनि की साढ़ेसाती चल रही है, तो इस शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत लाभकारी होगा।

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