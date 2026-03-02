Vrishabh Rashifal Today 3 march: धन लाभ के संकेत या खर्चों में बढ़ोतरी? पढ़ें पूरा भविष्यफल

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 03 Mar, 2026 12:50 AM

Taurus Horoscope 3 march 2026 वृषभ राशिफल 3 मार्च 2026: वृषभ राशि (Taurus) के जातकों के लिए 3 मार्च का दिन आर्थिक मामलों, स्थिरता और व्यावहारिक निर्णयों पर केंद्रित रह सकता है। आप स्वभाव से धैर्यवान, मेहनती और भौतिक सुख-सुविधाओं को महत्व देने वाले होते हैं। आज ग्रहों की चाल आपके धन, करियर और पारिवारिक जीवन पर खास प्रभाव डाल सकती है। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

आज का ग्रह प्रभाव

वृषभ राशि के स्वामी Venus (शुक्र) हैं, जो सुख, सौंदर्य, विलासिता और धन के कारक माने जाते हैं। आज शुक्र की स्थिति आपको आर्थिक फैसलों में सजग बनाएगी। वहीं Moon (चंद्रमा) की चाल भावनात्मक खर्च या अचानक निर्णयों की ओर संकेत कर सकती है।

आज आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी खासकर खर्च और निवेश के बीच।

आर्थिक राशिफल: लाभ या खर्च?

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से मिला-जुला परिणाम दे सकता है।

धन लाभ के संकेत:

रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना। व्यापार में छोटी लेकिन संतोषजनक आय। पुराने निवेश से लाभ के संकेत। सैलरी बढ़ोतरी या बोनस की चर्चा।

खर्चों में बढ़ोतरी:

घर या वाहन से संबंधित खर्च। विलासिता की वस्तुओं पर अनावश्यक खर्च। परिवार के किसी सदस्य की जरूरतों पर खर्च।

सलाह: आज बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। दिखावे के खर्च से बचें।

करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा। ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में भाग लेने का मौका मिल सकता है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। हालांकि, कुछ लोगों को काम में धीमी प्रगति महसूस हो सकती है। धैर्य रखें, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। नई डील फाइनल हो सकती है, लेकिन कागजी कार्यवाही पूरी तरह जांच लें।

निवेश और संपत्ति

प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत हैं। जमीन या घर खरीदने की योजना बना सकते हैं। लंबी अवधि का निवेश लाभकारी रहेगा। शेयर बाजार में जोखिम से बचें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन

आज रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी। अविवाहित लोगों को रिश्ता आने की संभावना। यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो आज बातचीत से समाधान निकल सकता है।

पारिवारिक जीवन

घर का माहौल सुखद रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन गले या सर्दी-खांसी की समस्या हो सकती है। मीठा और तला-भुना खाने से बचें। वजन बढ़ने की प्रवृत्ति पर ध्यान दें। हल्की सैर और योग लाभदायक रहेगा।

छात्रों के लिए

पढ़ाई में मन लगेगा। कला, संगीत या डिजाइन से जुड़े छात्रों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ है। एकाग्रता अच्छी रहेगी।

आज का भाग्य प्रतिशत

आज आपका भाग्य लगभग 70% तक आपका साथ देगा। शेष सफलता आपकी योजना और अनुशासन पर निर्भर करेगी।

लकी कलर: सफेद

लकी नंबर: 6

शुभ समय: दोपहर 12:00 से 2:00 बजे तक

विशेष उपाय

माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें।

“ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।

जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या मिठाई दान करें।

3 मार्च का दिन वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से संतुलन का संदेश लेकर आया है। जहां एक ओर धन लाभ के संकेत हैं, वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।