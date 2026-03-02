Singh Rashifal Today 3 march: रुके काम होंगे पूरे या बढ़ेंगी परेशानियां? पढ़ें आज का हाल

Main Menu

03 Mar, 2026

सिंह राशिफल 3 मार्च 2026 Leo Horoscope 3 march 2026: सिंह राशि (Leo) के जातकों के लिए 3 मार्च का दिन आत्मविश्वास, नेतृत्व और अधूरे कार्यों को पूरा करने की ऊर्जा लेकर आया है। आप स्वभाव से प्रभावशाली, साहसी और निर्णय लेने में आगे रहते हैं। आज का दिन इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनी ऊर्जा को किस दिशा में लगाते हैं। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

आज का ग्रह प्रभाव
सिंह राशि के स्वामी Sun (सूर्य) हैं, जो आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नेतृत्व के प्रतीक माने जाते हैं। आज सूर्य की स्थिति आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। साथ ही Mars (मंगल) का प्रभाव कार्यों में तेजी ला सकता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान भी पहुंचा सकती है। संयम और रणनीति जरूरी होगी।

करियर राशिफल: रुके काम पूरे होंगे?
आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रगति का संकेत दे रहा है। लंबे समय से अटका प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। सरकारी कार्यों में राहत मिलने के संकेत। हालांकि, यदि आप अहंकार में आकर टीम की राय नजरअंदाज करेंगे, तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। टीमवर्क सफलता की कुंजी रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। नई डील फाइनल हो सकती है, लेकिन कागजी कार्यवाही ध्यान से करें।

आर्थिक स्थिति
रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश से मध्यम लाभ। खर्चों में हल्की बढ़ोतरी संभव। किसी बड़े खरीदारी की योजना बन सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों में रोमांस बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि गुस्से पर नियंत्रण रखें, नहीं तो छोटी बात बड़ी बन सकती है।

पारिवारिक जीवन
परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा भरपूर रहेगी। सिरदर्द या आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। धूप में ज्यादा समय बिताने से बचें। नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा।

छात्रों के लिए
पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शुभ है। मेहनत का फल मिलेगा।

आज का भाग्य प्रतिशत
आज आपका भाग्य लगभग 80% तक आपका साथ देगा।
लकी कलर: सुनहरा
लकी नंबर: 1
शुभ समय: दोपहर 1:00 से 3:00 बजे तक

विशेष उपाय
सूर्य को जल अर्पित करें।
“ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें।
तांबे के बर्तन का उपयोग करें।

3 मार्च सिंह राशि वालों के लिए रुके कार्यों को आगे बढ़ाने और प्रतिष्ठा बढ़ाने का दिन है। यदि आप धैर्य और संतुलन के साथ काम करेंगे, तो सफलता निश्चित है। गुस्से और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। यही आपकी जीत की कुंजी होगी।

