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Vrishchik Rashifal 31 March : क्या आपकी कुंडली में है आज राजयोग ? वृश्चिक राशि वाले इस बदलाव के लिए रहें तैयार

Edited By Updated: 31 Mar, 2026 02:50 AM

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Vrishchik Rashifal 31 March : 31 मार्च 2026 का सूर्योदय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं, बल्कि असाधारण संभावनाएं लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में वृश्चिक एक अत्यंत ऊर्जावान और रहस्यमयी राशि मानी जाती है, जिसका स्वामी मंगल है। आज ग्रहों...

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Vrishchik Rashifal 31 March : 31 मार्च 2026 का सूर्योदय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं, बल्कि असाधारण संभावनाएं लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में वृश्चिक एक अत्यंत ऊर्जावान और रहस्यमयी राशि मानी जाती है, जिसका स्वामी मंगल है। आज ग्रहों की जो विशेष युति बन रही है, वह आपकी कुंडली में 'राजयोग' जैसी स्थितियों का निर्माण कर रही है। यदि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो आज का दिन आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है।

ग्रह गोचर और राजयोग का प्रभाव
आज वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में मंगल और गुरु का एक विशेष संबंध बन रहा है। मंगल जहाँ आपको साहस और पराक्रम दे रहा है, वहीं गुरु की दृष्टि आपके 'भाग्य स्थान' और 'लाभ स्थान' पर पड़ रही है। चंद्रमा और गुरु की स्थिति आज आपको मानसिक स्पष्टता और समाज में मान-सम्मान दिलाएगी। यदि आपके कार्यक्षेत्र में कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहा था, तो आज उनकी चालें विफल होंगी और आपकी विजय निश्चित है।

करियर और व्यापार:
आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए पेशेवर जीवन में किसी सिंहासन पर बैठने जैसा है।  यदि आप सरकारी क्षेत्र या राजनीति से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी बात में वजन होगा और लोग आपकी सलाह मानेंगे। जो व्यापारी लंबे समय से घाटे में थे या जिनका काम स्थिर हो गया था, उन्हें आज अचानक किसी बड़े सौदे या टेंडर की प्राप्ति हो सकती है। विदेशी निवेश के भी प्रबल योग हैं। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन 'ऑफर लेटर' प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ है।

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आर्थिक पक्ष
राजयोग का अर्थ केवल सत्ता नहीं, बल्कि प्रचुर धन भी होता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है। लॉटरी, शेयर मार्केट या पुराने किसी निवेश से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। आज आप अपनी सुख-सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च करेंगे। नया वाहन या घर खरीदने की योजना आज धरातल पर आ सकती है।

व्यक्तिगत जीवन और प्रेम संबंध
वृश्चिक राशि वाले अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं, और आज आपके रिश्तों में वही गहराई देखने को मिलेगी। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। यदि कोई अनबन चल रही थी, तो आज वह समाप्त होगी और आप दोनों के बीच भावनात्मक तालमेल बढ़ेगा।सिंगल जातकों के लिए आज का दिन रोमांचक रह सकता है। किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा।

 स्वास्थ्य और जीवनशक्ति
मंगल का प्रभाव आपको शारीरिक रूप से बलवान बनाए रखेगा लेकिन राजयोग की स्थिति में अक्सर व्यक्ति उत्साह में आकर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देता है। रक्तचाप के मरीजों को आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्रोध और उत्तेजना से बचें। आज आपको अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान का सहारा लेना चाहिए क्योंकि अत्यधिक विचारों का प्रवाह आपको थका सकता है। 

इस बदलाव के लिए रहें तैयार

गोपनीयता बनाए रखें: वृश्चिक राशि का गुण है रहस्य। अपनी योजनाओं को तब तक उजागर न करें जब तक वे पूरी न हो जाएं।
अहंकार से बचें: राजयोग का नकारात्मक पक्ष 'अहंकार' है। अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम और बड़ों के आशीर्वाद को दें।
निर्णय लेने में तत्परता: अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, अधिक सोचने में समय न गंवाएं।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ: चूंकि आपका स्वामी मंगल है, इसलिए हनुमान जी की उपासना आपको हर संकट से बचाएगी और साहस प्रदान करेगी।
तांबे का दान: मंदिर में तांबे का कोई बर्तन या लाल कपड़ा दान करें।
माथे पर तिलक: आज केसर या लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलें, यह आपके आकर्षण और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
 

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