Weekly Good Luck (28.12.2025 से 3.1.2026): जानें, इस हफ्ते क्या है आपका Lucky Charm

मेष

Lucky Charm: लाल मूंगा या लाल धागा

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

Lucky Day: मंगलवार इस सप्ताह मेष राशि वालों में आत्मविश्वास और ऊर्जा भरपूर रहेगी। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो लाल रंग का प्रयोग आपके लिए शुभ रहेगा। लाल मूंगा या कलाई में बंधा लाल धागा आपके साहस और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक कोई अवसर मिल सकता है, जिसे पहचानना जरूरी होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, तभी भाग्य पूरी तरह साथ देगा।

गुड लक टिप: मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें।

वृषभ

Lucky Charm: चांदी का सिक्का या सफेद रुमाल

Lucky Color: सफेद/क्रीम

Lucky Number: 6

Lucky Day: शुक्रवार वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक स्थिरता लेकर आएगा। चांदी का कोई छोटा टुकड़ा पास रखने से आपके मन में शांति बनी रहेगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन यह आपके लिए सुखद रहेगा।

गुड लक टिप: शुक्रवार को छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

मिथुन

Lucky Charm: हरे रंग का पेन या पन्ना

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

Lucky Day: बुधवार मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह संचार और नेटवर्किंग के लिए बेहतरीन है। हरे रंग के पेन का उपयोग आपके बौद्धिक कार्यों में सफलता दिलाएगा। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाते समय हरा रुमाल पास रखना भाग्यशाली रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात आपके मन को प्रसन्न करेगी।

गुड लक टिप: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं।

कर्क (Cancer)

Lucky Charm: मोती या शंख

Lucky Color: सिल्वर/सफेद

Lucky Number: 2

Lucky Day: सोमवार इस सप्ताह आप भावनात्मक रूप से बहुत सक्रिय रहेंगे। घर में छोटा शंख रखना या चांदी की अंगूठी पहनना आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा। कार्यक्षेत्र में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, वह सही रास्ता दिखाएगी।

गुड लक टिप: सोमवार को शिवजी का दूध से अभिषेक करें।

सिंह

Lucky Charm: तांबे का कड़ा या माणिक्य

Lucky Color: सुनहरा/नारंगी

Lucky Number: 1

Lucky Day: रविवार सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी प्रतिभा दिखाने का है। तांबे की कोई वस्तु साथ रखने से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नेतृत्व करने के अवसरों को हाथ से न जाने दें।

गुड लक टिप: रविवार की सुबह सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें।

कन्या

Lucky Charm: तुलसी की माला या इलायची

Lucky Color: गहरा हरा

Lucky Number: 3

Lucky Day: बुधवार इस सप्ताह कन्या राशि वाले अपनी बुद्धिमत्ता से कठिन समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। जेब में छोटी इलायची रखना आपके लिए शुभ रहेगा। निवेश के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन दस्तावेजों की जांच ध्यान से करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

गुड लक टिप: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाएं।

तुला

Lucky Charm: इत्र की शीशी या स्फटिक

Lucky Color: गुलाबी/हल्का नीला

Lucky Number: 7

Lucky Day: शुक्रवार तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस और सामाजिक मेलजोल का है। सुगंधित इत्र का प्रयोग आपके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाएगा। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा और पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होंगे। खरीदारी के लिए अच्छा समय है।

गुड लक टिप: शुक्रवार को लक्ष्मी माता के सामने गुलाब की अगरबत्ती जलाएं।

वृश्चिक

Lucky Charm: लोहे का की-चेन या तांबे का सिक्का

Lucky Color: मैरून

Lucky Number: 8

Lucky Day: मंगलवार वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौतीपूर्ण लेकिन फलदायी हो सकता है। तांबे का सिक्का पास रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं जो भविष्य के लिए लाभकारी होगी।

गुड लक टिप: हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

धनु

Lucky Charm: पीला रेशमी कपड़ा या पुखराज

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

Lucky Day: गुरुवार धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक रहेगा। पीला रुमाल या कपड़ा पास रखना आपकी किस्मत के सितारे चमका देगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा सुखद रहेगी।

गुड लक टिप: गुरुवार को माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

Lucky Charm: लोहे का छल्ला या काले तिल

Lucky Color: काला/नेवी ब्लू

Lucky Number: 10

Lucky Day: शनिवार मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कड़ी मेहनत और अनुशासन का है। लोहे का छल्ला पहनना आपके कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। धैर्य बनाए रखें, सफलता जल्द ही कदम चूमेगी।

गुड लक टिप: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

Lucky Charm: नीलम या नीले रंग का क्रिस्टल

Lucky Color: आसमानी नीला

Lucky Number: 11

Lucky Day: शनिवार कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नवाचार और नए विचारों का है। नीले रंग का क्रिस्टल अपने कार्यस्थल पर रखना आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आय के नए साधन मिल सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे।

गुड लक टिप: शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को दान दें।

मीन

Lucky Charm: पीला धागा या हल्दी की गांठ

Lucky Color: सुनहरा/पीला

Lucky Number: 12

Lucky Day: गुरुवार मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शांति और संतोष लेकर आएगा। कलाई में पीला धागा बांधना आपकी सुख-समृद्धि में वृद्धि करेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। बड़ों का आशीर्वाद आपके लिए ढाल का काम करेगा।

गुड लक टिप: गुरुवार को मंदिर में चने की दाल और पीले फलों का दान करें।