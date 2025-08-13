Main Menu

  Weekly Love rashifal (17.08.2025 से 23.08.2025): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 16 Aug, 2025 06:55 AM

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) यह सप्ताह कपल्स के लिए सरप्राइज और गिफ्ट्स का समय है। दोनों का लव बॉन्ड मजबूत होगा। सिंगल्स का करिश्मा इस हफ़्ते अपने चरम पर रहेगा। किसी पार्टी या पब्लिक प्लेस पर अट्रैक्शन महसूस हो सकता है।
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: ग्रे

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) इस हफ्ते मोहब्बत की भावनाएं गहरी रहेंगी। पार्टनर के साथ पुराने घाव भरने का मौका मिलेगा। नए तरीके से लव लाइफ का मजा लेंगे। सिंगल्स को किसी की देखभाल करने के अंदाज से प्यार हो सकता है। प्रपोज करने के लिए समय अच्छा है।
उपाय- लाल वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: भूरा

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) कपल्स इस हफ्ते लव लाइफ को एंजॉय करने का रोमांचक प्लान बनाएंगे। सुखद और रोमांचक पलें का खूब मजा लेंगे। सिंगल्स के लिए ऑनलाइन या मैसेजिंग से जुड़ाव बनने का अच्छा समय है। बातों-बातों में आकर्षण गहरा होगा।
उपाय- प्रेम के देवता शुक्र के मंत्रों का जाप करें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: गोल्डन

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) कपल्स पुराने प्लान को पूरा करेंगे और प्रेम की डगर पर आगे बढ़ेंगे। सिंगल्स के लिए किसी करीबी दोस्त के जरिये मुलाक़ात का योग है, लेकिन दिल खोलने में समय लग सकता है। प्यार भरे रिश्ते में स्थिरता का एहसास मिलेगा। ध्यान रखें, कहीं कदम न लड़खड़ा जाएं।
उपाय- हरे रंग की वस्तुओं का दान करें।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: स्लेटी

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) इस हफ्ते आपका आत्मविश्वास रोमांटिक लाइफ को चमकाएगा। कपल्स के बीच हल्की बहसे होने के संकेत हैं लेकिन लंबी नहीं चलेगी। उसका अंत गले मिलने में होगा। सिंगल्स को सोशल गैदरिंग में कोई खास इंसान मिल सकता है। जो भविष्य में लाइफ पार्टनर भी बन सकता है।
उपाय- हल्की सुगंध का अपने वस्त्रों पर प्रयोग करें।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: संतरी

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आपका प्यार छोटे-छोटे केयरिंग जेस्चर्स से गहरा होगा। कपल्स साथ में कोई प्रैक्टिकल टारगेट हासिल करेंगे। सिंगल्स को वर्कप्लेस या प्रोजेक्ट में कोई पसंद आ सकता है। लव प्रपोजल मिलने के पूरे चांस हैं।
उपाय- नहाने की बाल्टी में हल्दी डालकर स्नान करें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: सिल्वर 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) इस हफ्ते प्यार सपनों और कल्पनाओं से भरा होगा। कपल्स रोमांटिक मोमेंट्स का आनंद लेंगे। सिंगल्स को किसी आर्टिस्ट या क्रिएटिव इंसान से कनेक्शन हो सकता है। जो लंबा चलेगा लेकिन किसी रिश्ते में परिवर्तित नहीं होगा।
उपाय- तांबा धारण करें।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) गंभीर और ईमानदार बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा, अल्हड़पन से दूर रहें। कपल्स साथ में भविष्य की प्लानिंग करेंगे। सिंगल्स को किसी स्थिर और भरोसेमंद इंसान की ओर आकर्षण होगा।
उपाय- पीले रंग का प्रयोग करें।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) थोड़ा अनोखा और अलग अंदाज आपके रिश्ते को ताज़गी देगा। कपल्स कोई नया अनुभव साझा करेंगे। जिससे दोनों को अच्छा लगेगा। सिंगल्स को ऑनलाइन या ग्रुप एक्टिविटी में प्यार का संकेत मिलेगा।
उपाय- हल्के नीले रंग का प्रयोग करें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: गुलाबी

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) प्यार में मस्ती और नई खोज का समय है, जो मनमुताबिक मुकाम तक लेकर जाएगी। कपल्स किसी एडवेंचर ट्रिप या आउटिंग पर जा सकते हैं। सिंगल्स को ट्रैवलिंग के दौरान अपना मनचाहा प्यार मिलने के संकेत हैं।
उपाय- शाम को शनि मंत्रों का जाप करें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: लाल

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) इस सप्ताह रिश्ते में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। खुद की बात खुद से सुलझाएं। अपने मध्य किसी तीसरे को आने का मौका न दें। कपल्स के बीच बातचीत से अनबन दूर होगी। सिंगल्स के लिए यह समय पुराने रिश्ते से आगे बढ़ने का है।
उपाय- केले का दान करें लेकिन स्वयं न खाएं।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सफेद

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) पैशन और इंटेंसिटी दोनों ज़्यादा रहेंगे। कपल्स के बीच केमिस्ट्री शानदार होगी। बैड रोमांस से करिबियां बढ़ेंगी। सिंगल्स को अचानक किसी के साथ गहरी कनेक्शन का एहसास हो सकता है लेकिन एक अनजाना डर सता सकता है।
उपाय- नमक न खाएं।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: हरा

