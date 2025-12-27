Weekly Love rashifal (28.12.2025 से 3.1.2026): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) सप्ताह की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपको थोड़ा आक्रामक बना सकता है। छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर की शाम तक माहौल खुशनुमा हो जाएगा। जीवनसाथी के साथ नए साल के संकल्प साझा करेंगे। किसी पुराने दोस्त...

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) सप्ताह की शुरुआत में मंगल का प्रभाव आपको थोड़ा आक्रामक बना सकता है। छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर की शाम तक माहौल खुशनुमा हो जाएगा। जीवनसाथी के साथ नए साल के संकल्प साझा करेंगे। किसी पुराने दोस्त के प्रति अचानक आकर्षण महसूस हो सकता है।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) शुक्र की कृपा से आपका आकर्षण चरम पर रहेगा। यह सप्ताह रोमांस और विलासिता का है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी महंगे डिनर या फिल्म का आनंद ले सकते हैं। आपसी समझ बढ़ेगी और घर में सुख-शांति रहेगी। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकता है जो स्वभाव में गंभीर होगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) बुध की चाल के कारण संचार में दिक्कत आ सकती है। मैसेज या कॉल पर हुई गलतफहमी विवाद का कारण बन सकती है। बेहतर होगा कि आमने-सामने बैठकर बात करें। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो रिश्ते को मजबूत करेगी। सोशल मीडिया पर फ्लर्टिंग से बचें, धोखा हो सकता है।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) चंद्रमा की स्थिति आपको बहुत भावुक बना देगी। आप अपने पार्टनर से अत्यधिक सुरक्षा और समय की अपेक्षा करेंगे। नए साल पर आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का विचार कर सकते हैं। भावनात्मक जुड़ाव और शारीरिक निकटता बढ़ेगी। परिवार के जरिए किसी रिश्ते की बात चल सकती है।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) इस सप्ताह आपकी लव लाइफ में पैशन और ड्रामा दोनों रहेंगे। आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर आप पर ही ध्यान केंद्रित रखे। नए साल की पार्टी में आप दोनों की जोड़ी आकर्षण का केंद्र बनेगी। जीवनसाथी की सफलता पर गर्व महसूस करेंगे। आपके आत्मविश्वास से प्रभावित होकर कोई प्रपोज कर सकता है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आप इस सप्ताह रिश्तों में पूर्णता की तलाश करेंगे। छोटी-छोटी गलतियां निकालने से बचें, अन्यथा नए साल का मजा फीका पड़ सकता है। पार्टनर के प्रति थोड़ा उदार रहें। बच्चों से जुड़ी योजनाएं आपको और आपके पार्टनर को करीब लाएंगी। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी रहेगी।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) तुला राशि वालों के लिए यह गोल्डन पीरियड है। यदि लंबे समय से कोई तनाव चल रहा था, तो वह खत्म होगा। रोमांस के लिए यह समय 10/10 है। एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए ट्रिप पर जा सकते हैं। किसी क्रश से सकारात्मक जवाब मिलने की पूरी संभावना है।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आपकी लव लाइफ इस सप्ताह थोड़ी रहस्यमयी रहेगी। आप अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करेंगे। शक और अविश्वास को रिश्ते में जगह न दें, वरना नए साल का जश्न प्रभावित हो सकता है। पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। किसी सीक्रेट अफेयर की शुरुआत हो सकती है।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आपका साहसी स्वभाव पार्टनर को पसंद आएगा। आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स प्लान करेंगे जैसे कि पहाड़ों में नया साल मनाना या एडवेंचर स्पोर्ट्स। रिश्ता ताजगी महसूस करेगा। आपसी सम्मान में वृद्धि होगी। यात्रा के दौरान किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात संभव है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) शनि का प्रभाव आपको थोड़ा गंभीर बनाएगा। आप प्यार में भी प्रैक्टिकल रहेंगे। पार्टनर को लग सकता है कि आप रूखे हो रहे हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को जताना न भूलें। घर की जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएंगे। करियर की व्यस्तता के कारण प्यार के लिए समय निकालना मुश्किल होगा।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) इस सप्ताह आप अपने रिश्ते में आजादी और मित्रता को महत्व देंगे। आप अपने पार्टनर के सबसे अच्छे दोस्त बनकर उभरेंगे। कुछ नया और अनोखा करने की चाहत रहेगी। पुराने दोस्तों के साथ मिलकर गेट-टुगेदर का प्लान बनाएंगे। किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती प्यार में बदल सकती है।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) यह सप्ताह आपके लिए किसी परीकथा जैसा हो सकता है। आप बहुत रोमांटिक और दयालु महसूस करेंगे। पार्टनर के प्रति आपका समर्पण उन्हें भावुक कर देगा। आपसी प्रेम और समर्पण में वृद्धि होगी। जो लोग लंबे समय से अकेले हैं, उन्हें कोई रूहानी साथी मिल सकता है।

