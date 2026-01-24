Main Menu

Weekly Love rashifal (26.01.2026 से 01.02.2026): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 09:00 AM

weekly love rashifal

साप्ताहिक लव राशिफल (26 जनवरी 2026 से 01 फरवरी 2026): इस हफ्ते सितारे आपकी लव लाइफ को लेकर क्या इशारा कर रहे हैं, जानिए अपनी राशि के अनुसार

साप्ताहिक लव राशिफल (26 जनवरी 2026 से 01 फरवरी 2026): इस हफ्ते सितारे आपकी लव लाइफ को लेकर क्या इशारा कर रहे हैं, जानिए अपनी राशि के अनुसार-

विशेष लव उपाय (सभी राशियों के लिए)
शुक्रवार की रात अपने पार्टनर का सम्मान करें और धन्यवाद कहें।
अपने बेडरूम में साफ-सफाई और हल्की खुशबू रखें।
प्रेम में विश्वास और धैर्य सबसे बड़ा उपाय है

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) इस सप्ताह रिश्तों में स्पष्टता आएगी। पार्टनर से दिल की बात कहने का सही समय है। सिंगल हैं तो किसी खास से बातचीत आगे बढ़ सकती है।
उपाय: मंगलवार को लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करें।
गुस्से में बोलने से बचें, मीठी वाणी अपनाएं।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) रोमांस में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए समय अनुकूल है।
उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई या खीर का दान करें।
अपने पार्टनर को गुलाब का फूल दें। 

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) थोड़ी उलझन रह सकती है। जल्दबाज़ी में कोई फैसला न लें। संवाद बनाए रखें, वरना गलतफहमियां हो सकती हैं।
उपाय: बुधवार को हरी मूंग का दान करें।
अपने रिश्ते में पारदर्शिता रखें, झूठ से बचें।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) भावनात्मक रूप से आप काफ़ी जुड़े हुए महसूस करेंगे। पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। सिंगल लोगों को प्रपोज़ल मिल सकता है।
उपाय: सोमवार को दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें।
चांदी का छोटा सा आभूषण पहनना शुभ रहेगा।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) इस हफ्ते आपका चार्म कमाल करेगा। लव लाइफ में जोश और रोमांच रहेगा। किसी पुराने प्यार से संपर्क हो सकता है।
उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें।
पार्टनर को कोई छोटा सरप्राइज़ गिफ्ट दें।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) रिश्ते में ईमानदारी ज़रूरी है। दिल की बात दबाकर न रखें। सिंगल लोगों को दोस्ती से प्यार की शुरुआत मिल सकती है।
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
अनावश्यक आलोचना से बचें।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) रोमांटिक लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। डेट या छोटी ट्रिप का प्लान बन सकता है। पार्टनर के साथ वक्त बिताने से नज़दीकियां बढ़ेंगी।
उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कमल या गुलाबी फूल अर्पित करें।
सुगंधित इत्र का प्रयोग करें।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope)  जज़्बात गहरे रहेंगे। पैशन बढ़ेगा, लेकिन शक से बचें। विश्वास ही रिश्ते को मजबूत करेगा।
उपाय: मंगलवार को लाल चंदन का तिलक लगाएं।
अपने मन में शंका न पालें।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) लव लाइफ में नयापन आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए अच्छी खबर है। खुलकर एक्सप्रेस करें।
उपाय: गुरुवार को पीली दाल या हल्दी का दान करें।
गुरुजनों का आशीर्वाद लें।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा। पार्टनर को समय देना ज़रूरी है। सिंगल लोग किसी सीनियर या मैच्योर व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
उपाय: शनिवार को काले तिल या कंबल का दान करें।
पार्टनर के साथ धैर्य रखें।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) अचानक कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। प्यार में एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। फीलिंग्स को हल्के में न लें।
उपाय: शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
रिश्ते में गंभीरता बनाए रखें।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) रोमांस और भावनाओं का खूबसूरत मेल। इस हफ्ते दिल की सुनें। रिश्ते को नाम देने का मन बन सकता है।
उपाय: गुरुवार को केसर या पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें।
ध्यान और मेडिटेशन करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

