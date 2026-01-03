Weekly numerology (05.01.2026 से 11.01.2026): जन्म तिथि से जानिए आपके लिए कितना शुभ रहेगा यह सप्ताह

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 03 Jan, 2026 01:57 PM
मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम औसतन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में निजी जिम्मेदारियों में समय ज्यादा रहेगा। सप्ताह के मध्य में यात्राओं के योग बनते हैं। बृहस्पतिवार का दिन थोड़ा मध्यम गति वाला रहेगा। आलस के कारण काम में मन नहीं लगेगा। सप्ताह के आगे का समय आपके लिए अनुकूल है। क्रोध पर काबू रखें और समय नियोजन के साथ काम करें ताकि आने वाले समय का लाभ उठाया जा सके। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सप्ताह के अंत में शुभ समाचार मिल सकता है।
उपाय: घर की पूर्व दिशा को साफ-सुथरा रखें। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल दें।
मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम सामान्य रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में जीवन में कोई प्रेम संबंध दस्तक दे सकता है। निजी चीजों पर ध्यान ज्यादा केंद्रित रहेगा। हालांकि क्या करें और क्या न करें की स्थिति भी आपको घेर रहेगी। सप्ताह के मध्य का समय थोड़ा मध्यम गति वाला रहेगा। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। सेहत का भी ख्याल रखें। सप्ताह के अंत में हालांकि आप दोबारा से ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारियों का साथ प्राप्त होगा।
उपाय:- गुड़ और शहद का सेवन करें। शिव चालीसा का पाठ करें।
मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में व्यापार के नजरिया से समय ज्यादा अहम रहेगा। व्यापार में कुछ परिवर्तन सामने आ सकते हैं, सूझबूझ के साथ लिए गए निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेंगे। सप्ताह के मध्य में आपका मन अध्यात्म की तरफ आकर्षित रहेगा। मेहनत के साथ काम करने से अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए हालांकि अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को भी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं।
उपाय:- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पीले वस्त्र धारण करें।
मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहू देव करते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम सामान्य रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कोई शॉर्टकट अपना कर अपने काम को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। निजी जरूरत पर पैसा खर्च होगा। बुधवार के दिन की गई यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी मामले भी लाभदायक हो सकते हैं। सप्ताह के अंत का समय हालांकि थोड़ा सूझबूझ के साथ व्यतीत करने का है। पुलिस के मामलों से और बेकार की लड़ाई-झगड़े से दूरी बनाकर रखें।
उपाय :- घर की पूर्व दिशा को साफ-सुथरा रखें। कोई खराब विद्युत उपकरण घर में न रखें।
मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। मूलांक पांच वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य में तरक्की की संभावनाएं बनती हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य में मां-बेटी के संबंध अच्छे होंगे। कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। अपने बजट को संभल कर चलने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत में अपने क्रोध पर काबू रखें और सूझबूझ के साथ समय का सदुपयोग करने की कोशिश करें नहीं तो परिणाम विपरीत हो सकते हैं।
उपाय:- सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। कोई गैर सरकारी काम न करें।
मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। मूलांक 6 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में विवाह योग्य जातकों को शादी के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। मंगलवार का दिन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। निजी खरीदारी के लिए शॉपिंग पर जा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में दर्शनशास्त्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी मामले भी लाभदायक होंगे। शुक्रवार के दिन घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। हालांकि बेकार की लड़ाई-झगड़े से दूर रहें। सप्ताह के अंत में कार्यक्षेत्र पर दिनचर्या ज्यादा सक्रिय रहेगी।
उपाय:- वस्त्रों का दान न करें। गाय को हरा चारा खिलाएं।
मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में अपने कामकाज में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। उनकी सलाह से भी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना बनती है। बुधवार के दिन कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। शुक्रवार का दिन थोड़ा सावधानी से बिताएं। दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है। शनिवार का दिन हालांकि कामकाज के नजरिया से अच्छा रहेगा।
उपाय:- किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाए। घर की पूर्व दिशा को साफ-सुथरा रखें।
मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम सामान्य रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कुछ खर्च सामने आ सकते हैं जिसके कारण बजट ऊपर-नीचे हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। यात्राओं के कारण दिनचर्या थोड़ी ऊपर-नीचे हो सकती है। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काफी समय से रुके हुए किसी काम को गति मिलेगी। मेहनत करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्रवार के दिन लड़ाई-झगड़े से दूर रहें। सप्ताह के अंत में कामकाज के चलते निजी जीवन पर कम ध्यान दे पाएंगे।
उपाय:- शनि चालीसा का पाठ करें। कोई जंग लगी हुई लोहे की वस्तु घर में न रखें।
मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। मूलांक 9 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में बोलचाल के दौरान अपने शब्दों का चयन सोच-समझ कर करें अन्यथा मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में यात्राओं के कारण मन थोड़ा व्याकुल रहेगा। कोई अचानक स्थानांतरण भी सामने आ सकता है। सप्ताह के मध्य में आलस्य के कारण काम में मन नहीं लगेगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। समय नियोजन के साथ अपने कामों को करें ताकि समय का लाभ उठाया जा सके। किसी को उधार दी हुई धनराशि भी वापस मिल सकती है।
उपाय:- गुड़ और शहद का सेवन करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें।
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट – www.gurukulastro.com