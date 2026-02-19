Zodiac Signs You Should Not Trust : भूलकर भी न करें इन 6 राशि के लोगों पर भरोसा, पल भर में तोड़ सकते हैं आपका विश्वास

जीवन में भरोसा एक ऐसा धागा है, जो रिश्तों को जोड़कर रखता है, लेकिन जब यही धागा टूटता है, तो इंसान अंदर तक बिखर जाता है। अक्सर हम किसी व्यक्ति की मीठी बातों या उसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर उस पर भरोसा कर लेते हैं।

Zodiac Signs Trust Issues : जीवन में भरोसा एक ऐसा धागा है, जो रिश्तों को जोड़कर रखता है, लेकिन जब यही धागा टूटता है, तो इंसान अंदर तक बिखर जाता है। अक्सर हम किसी व्यक्ति की मीठी बातों या उसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर उस पर भरोसा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर व्यक्ति का व्यवहार उसकी राशि और ग्रहों की स्थिति से प्रभावित होता है। कुछ राशियों के जातकों में जन्मजात ऐसे गुण होते हैं, जो उन्हें स्वभाव से चंचल, रहस्यमयी या अवसरवादी बना देते हैं। ज्योतिष विज्ञान की गहराइयों में छिपे संकेतों की मानें, तो 12 राशियों में से 6 राशियां ऐसी हैं जिनका स्वभाव मौसम की तरह बदल सकता है। ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता और वाकपटुता में इतने माहिर होते हैं कि सामने वाले को भनक भी नहीं लगती और वे अपने हितों के लिए विश्वास की सीमा लांघ जाते हैं। तो आइए जानते हैं, आखिर क्यों इन राशियों के साथ रिश्ता निभाते समय आपको अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि का स्वामी बुध है और इसका प्रतीक 'जुड़वां' (Twins) है। इस राशि के लोग बहुत आकर्षक और बातूनी होते हैं, लेकिन इनका दोहरा स्वभाव इन्हें अविश्वसनीय बना देता है। ये कब अपनी बात से पलट जाएं, कहना मुश्किल है। ये अक्सर अपनी बातों में दूसरों को उलझा लेते हैं और अपना काम निकलते ही किनारा कर लेते हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोग बेहद गहरे और रहस्यमयी होते हैं। ये अपनी भावनाओं को कभी स्पष्ट नहीं करते। यदि इन्हें लगता है कि उनके हितों को नुकसान पहुँच रहा है, तो ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से वार करते हैं। इनका भरोसा जीतना मुश्किल है, और अगर इनसे कोई अनबन हो जाए, तो ये धोखे का बदला लेने में संकोच नहीं करते।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लोग अपनी आजादी से बहुत प्यार करते हैं। ये किसी भी बंधन में बंधना पसंद नहीं करते। अक्सर ये जोश में आकर बड़े-बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है, तो अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में पीछे हट जाते हैं। इनका Commitment अक्सर कमजोर होता है।

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातक बहुत भावुक होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये कड़वे सच का सामना करने के बजाय झूठ का सहारा लेना पसंद करते हैं। खुद को बचाने या स्थिति को टालने के लिए ये अक्सर सफेद झूठ बोलते हैं, जिससे सामने वाले का भरोसा टूट सकता है।

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लोग 'राजा' की तरह जीना पसंद करते हैं। इन्हें लाइमलाइट में रहना पसंद है। कई बार अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए या खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ये दूसरों की भावनाओं या भरोसे की परवाह नहीं करते। यदि इनके स्वाभिमान पर बात आए, तो ये वफादारी को पीछे छोड़ सकते हैं।

तुला राशि (Libra)

तुला राशि का प्रतीक तराजू है, लेकिन ये लोग अक्सर खुद को संतुलित नहीं कर पाते। ये सबको खुश करने की कोशिश में कई बार 'दो नावों की सवारी' करते हैं। इस चक्कर में ये एक का पक्ष लेते-लेते दूसरे को धोखा दे बैठते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है, जो भरोसे के लिए घातक हो सकती है।

