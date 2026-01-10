Main Menu

Weekly numerology (12.01.2026 से 18.01.2026): जन्म तिथि से जानिए आपके लिए कितना शुभ रहेगा यह सप्ताह

10 Jan, 2026

weekly numerology

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे।

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए समय अच्छा है हालांकि विदेशी काम में निवेश करते हुए थोड़ी जांच-परख कर लें। सप्ताह के मध्य का समय विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छा रहेगा। समय निजी जीवन के इर्द-गिर्द ज्यादा व्यतीत होगा। शुक्रवार के दिन यात्राओं के योग बनते हैं। सप्ताह के अंत में कार्य की गति थोड़ी मंदी रहेगी। उतावलेपन में आकर कोई काम न करें।
उपाय: सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल दें। घर की पूर्व दिशा को साफ-सुथरा रखें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए सप्ताह की परिणाम औसतन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। हालांकि लेखन और प्रकाशन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थोड़ी सावधानी बरतें। अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। बोलचाल के दौरान अपने शब्दों का चयन सोच-समझ कर करें। सप्ताह के मध्य में घूमने जाने की योजना बन सकती है। सप्ताह के अंत का समय सेहत के नजरिए से थोड़ा मंदा रहेगा, सेहत का ख्याल रखें और मानसिक चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ाने न दें।
उपाय:- गुड़ का सेवन करें। सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले होंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में भी पदोन्नति के योग बनते हैं। विदेशी काम से भी लाभ प्राप्त होने की संभावना बनती है। हालांकि मंगलवार के दिन सेहत का ख्याल रखें। सांस से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है। सप्ताह के मध्य में काम में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के अंत का समय अध्यात्म के नजरिया से ज्यादा सक्रिय रहेगा। किसी धर्म स्थान पर घूमने जाने की योजना भी बन सकती है।
उपाय:- बृहस्पतिवार का व्रत करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहू देव करते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए विचार करेंगे। विद्यार्थी के लिए भी समय अच्छा रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। मंगलवार के दिन रुके हुए किसी काम के बनने की संभावना बनती है। सप्ताह के मध्य का समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। शुक्रवार के दिन यात्रा सफल रहेंगे। सप्ताह के अंत में प्रॉपर्टी संबंधी मामले सामने आ सकते हैं लेकिन बेकार की लड़ाई-झगड़े से दूर रहने की कोशिश करें।
उपाय :- कोई खराब विद्युत उपकरण घर में न रखें। घर की पूर्व दिशा को साफ-सुथरा रखें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। मूलांक 5 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन भी विदेशी काम से लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। सप्ताह के मध्य में प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। सप्ताह के अंत में कुछ अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं। स्वभाव में निरस्ता जन्म ले सकती है, जिसके कारण आपके संबंधों में खटास आने की संभावना बनती है। क्रोध पर काबू रखें।
उपाय:- हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़ का सेवन करें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। मूलांक 6 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम औसतन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन समय थोड़ा सूझबूझ के साथ बिताए। बेकार के वहम से दूर रहें। सप्ताह के मध्य का समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। यात्राओं के योग बनते हैं। सप्ताह के अंत में आलस के कारण काम में मन नहीं लगेगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।
उपाय:- गाय को हरा चारा खिलाएं। कोई खराब विद्युत उपकरण घर में न रखें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। मूलांक 7 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम औसतन रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। दर्शनशास्त्र के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा है। मंगलवार के दिन आपके कार्य सफल होते हुए नजर आएंगे, समय का सदुपयोग करने की कोशिश करें। सप्ताह के मध्य में मां-बेटी के संबंध अच्छे होंगे। सप्ताह के अंत में यात्राओं के योग बनते हैं। स्थानांतरण भी संभव है। हालांकि गुस्से और उतावलेपन में आकर कोई ऐसा काम न करें जिसके कारण बाद में पछताना पड़े।
उपाय:- कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी नए व्यापार में निवेश करने की कोशिश करेंगे। विदेशी काम से लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। यात्राओं के योग बनते हैं। शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। किसी नए काम में निवेश करेंगे। जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। बेकार की लड़ाई-झगड़े से दूर रहें।
उपाय:- वस्त्रों का दान न करें। शनि चालीसा का पाठ करें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। मूलांक 9 वालों के लिए सप्ताह के परिणाम मिले-जुले रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में अहंकार में आकर अपने काम को खराब न करें। सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा है। मंगलवार के दिन पुलिस के मामले से दूरी बनाकर रखें और अपने क्रोध पर काबू रखें। सप्ताह के मध्य में समय थोड़ा परिवर्तनशील रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। शुक्रवार के दिन कुछ अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अपने क्रोध पर काबू रखें और सोच-समझ कर निर्णय लें।
उपाय:- हनुमान चालीसा का पाठ करें। छोटी बहन-भाइयों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें।

आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट – www.gurukulastro.com

