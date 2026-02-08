Main Menu

Weekly Tarot Horoscope (8th-14th February): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष (Aries) इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा और उत्साह का संचार रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

Weekly Tarot Horoscope:

मेष (Aries)
इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा और उत्साह का संचार रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतेगा, हालांकि जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी बहस हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर खान-पान में सावधानी बरतें। निवेश के लिए यह समय उत्तम है, लेकिन किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता कदम चूमेगी।

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को गुड़-चना खिलाएं।

वृषभ (Taurus)
वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ से आप उनसे पार पा लेंगे। व्यापार में मध्यम लाभ के योग हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, जो सुखद रहेगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें। संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और कागजात ध्यान से पढ़ें।

उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं (मिश्री या दूध) का दान करें और लक्ष्मी जी की पूजा करें।

मिथुन (Gemini)
मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई शुरुआत का है। अटके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। आपकी संवाद शैली से लोग प्रभावित होंगे, जिससे सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। छात्रों के लिए समय अनुकूल है, परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आलस्य से बचें। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, जो आपके कठिन कार्यों को आसान बना देगा।

उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और 'ओम बुं बुधाय नमः' का जाप करें।

कर्क (Cancer)
कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावुकता से भरा रह सकता है। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। व्यापार में नए निवेश से बचें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। सप्ताह के अंत तक किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। खुद को शांत रखने का प्रयास करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सफेद चंदन का तिलक लगाएं।

सिंह (Leo)
सिंह राशि के लिए यह सप्ताह सफलतादायक रहने वाला है। आपके नेतृत्व गुण की प्रशंसा होगी और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। कोर्ट-कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित महसूस करेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर हृदय और आंखों का ख्याल रखें। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। छोटी यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी।

उपाय: प्रतिदिन उगते सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या (Virgo)
कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह बौद्धिक कार्यों में सफलता लेकर आएगा। आप अपनी चतुराई से कठिन समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। प्रेम जीवन में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए स्पष्ट संवाद बनाए रखें। यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें।

उपाय: छोटी कन्याओं को फल या मिठाई खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें।

 तुला (Libra)
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है। कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खरीदारी पर अधिक खर्च होने की संभावना है, बजट बनाकर चलें। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। वाणी पर संयम रखें अन्यथा किसी से मनमुटाव हो सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें, जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। कला और संगीत के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। धैर्य से काम लें, परिस्थितियां जल्द ही आपके पक्ष में होंगी।

उपाय: शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें और इत्र का प्रयोग करें।

वृश्चिक (Scorpio)
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी सक्रिय रहेगा। रुके हुए सरकारी काम पूरे होने के आसार हैं। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपनी योजनाएं साझा न करें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश के मामले में जोखिम न लें। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। खान-पान में लापरवाही से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अचानक किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा।

उपाय: मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)
धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह आध्यात्मिक और मानसिक शांति लेकर आएगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। करियर में प्रगति के योग हैं और आपकी मेहनत का फल मिलेगा। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। बच्चों की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम जारी रखें। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।

उपाय: गुरुवार को माथे पर केसर का तिलक लगाएं और पीले फल का दान करें।

मकर (Capricorn)
मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह कड़ी मेहनत और अनुशासन का है। कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे थकान महसूस हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रखें। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें। धैर्य रखें, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और सप्ताह के अंत तक लाभ निश्चित है।

उपाय: शनिवार को शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता और नवीनता लेकर आएगा। नए विचारों पर काम करने के लिए यह समय अनुकूल है। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धन लाभ के अच्छे योग हैं, लेकिन उधार देने से बचें। मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियों से बचकर रहें। व्यवसाय में नए संपर्क भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। मन प्रसन्न रहेगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे।

उपाय: शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले कपड़े या जूते दान करें।

 मीन (Pisces)
मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, शांति से बात सुलझाएं। छात्रों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त नींद लें। आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य मिल सकता है। पुरानी समस्याओं का समाधान मिलने से मन को शांति मिलेगी।

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और केले के पेड़ को जल अर्पित करें।

