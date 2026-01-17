Main Menu

Magh Mela 2026 : संगम के घाट पर उतरीं अप्सरा ? माघ मेले की 'वायरल गर्ल' आनंदराधा ने जीता करोड़ों का दिल

17 Jan, 2026

who is anandradha viral girl magh mela 2026

संगम की रेती पर जहां लाखों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, वहीं एक युवती अपनी सादगी और पारंपरिक सौंदर्य के कारण रातों-रात इंटरनेट सनसनी बन गई है। सोशल मीडिया पर आनंदराधा के नाम से मशहूर इस लड़की के वीडियो और तस्वीरें माघ मेले के...

Who is Anandradha viral girl Magh Mela 2026: संगम की रेती पर जहां लाखों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, वहीं एक युवती अपनी सादगी और पारंपरिक सौंदर्य के कारण रातों-रात इंटरनेट सनसनी बन गई है। सोशल मीडिया पर आनंदराधा के नाम से मशहूर इस लड़की के वीडियो और तस्वीरें माघ मेले के पंडालों से लेकर इंस्टाग्राम की रील्स तक छाए हुए हैं।

क्यों हो रही हैं वायरल ?
आनंदराधा के वायरल होने की सबसे बड़ी वजह उनका शुद्ध भारतीय स्वरूप है। उनके कजरारे नैन-नक्श, माथे पर तिलक और घुटनों तक लंबे काले बाल प्रशंसकों को दीवाना बना रहे हैं। लोग उनकी तुलना पुराने समय की पारंपरिक भारतीय सुंदरता से कर रहे हैं। बिना किसी ताम-झाम और सादा कपड़ों में भी उनकी आभा ने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

साधु-संतों के बीच चर्चा का विषय
आनंदराधा केवल आम श्रद्धालुओं के बीच ही नहीं, बल्कि माघ मेले के शिविरों में साधु-संतों के बीच भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मेले के आध्यात्मिक माहौल में उनकी उपस्थिति ने एक नई वाइब पैदा कर दी है। कई वीडियो में वे गंगा तट पर दीपदान करती और मंत्रोच्चार के बीच भक्ति में लीन नजर आ रही हैं।

इंटरनेट पर Pushpa के बाद दूसरा बड़ा धमाका
अभी कुछ दिनों पहले ही माघ मेले में 'पुष्पा' लुक वाले व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ था, और अब आनंदराधा की खूबसूरती और शालीनता ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। नेटिजन्स उन्हें "संगम की राजकुमारी" और "आधुनिक युग की मीरा" जैसे नामों से संबोधित कर रहे हैं।

