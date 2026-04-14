Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | अहान पांडे और अनीत पड्डा की पेप्सी कैंपेन ने 2.5 बिलियन व्यूज़ किए पार, जेन जी स्टार पावर को किया मजबूत

अहान पांडे और अनीत पड्डा की पेप्सी कैंपेन ने 2.5 बिलियन व्यूज़ किए पार, जेन जी स्टार पावर को किया मजबूत

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 03:32 PM

ahan panday and aneet padda s pepsi summer campaign crosses 2 5 billion views

अहान पांडे और अनीत पड्डा द्वारा फीचर किया गया पेप्सी का लेटेस्ट समर कैंपेन रिलीज़ के एक महीने के भीतर ही 2.5 बिलियन व्यूज़ पार कर चुका है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अहान पांडे और अनीत पड्डा द्वारा फीचर किया गया पेप्सी का लेटेस्ट समर कैंपेन रिलीज़ के एक महीने के भीतर ही 2.5 बिलियन व्यूज़ पार कर चुका है। यह कैंपेन भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ब्रांड फिल्मों में से एक बन गया है।

युवा स्टार्स की बढ़ती लोकप्रियता
यह कैंपेन इस बात को भी दर्शाता है कि नई पीढ़ी के कलाकार पॉप कल्चर और डिजिटल बातचीत को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। दोनों कलाकारों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और फ्रेश एनर्जी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है।

एंटरटेनमेंट-फर्स्ट अप्रोच ने बनाया खास
पेप्सी के इस कैंपेन की सबसे बड़ी खासियत इसका एंटरटेनमेंट-फर्स्ट फॉर्मेट है, जिसमें विज्ञापन और कंटेंट के बीच की सीमाएं धुंधली होती नजर आती हैं। यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करता रहा।

टीज़र से रिवील तक बनी स्ट्रॉन्ग स्टोरीलाइन
कैंपेन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि पहले टीज़र के जरिए जिज्ञासा पैदा हो और फिर धीरे-धीरे ब्रांड की कहानी सामने आए। इस स्ट्रक्चर ने दर्शकों की एंगेजमेंट और री-वॉच वैल्यू को काफी बढ़ा दिया।

और ये भी पढ़े

डिजिटल ऑडियंस के बीच मजबूत पकड़
अहान और अनीत की रिलेटेबल और फ्रेश स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें डिजिटल ऑडियंस के बीच तेजी से लोकप्रिय बनाया है। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी और स्टाइल को यूथ ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

पेप्सी का ग्लोबल पॉप कल्चर कनेक्शन
Pepsi लंबे समय से मनोरंजन और स्पोर्ट्स की दुनिया के बड़े सितारों से जुड़ा रहा है। इसमें शाहरुख खान, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और विराट कोहली जैसे नाम शामिल रहे हैं।

नई पीढ़ी की ओर ब्रांड का बदलाव
इस कैंपेन के जरिए यह साफ दिखता है कि पेप्सी लगातार अपनी ब्रांड स्ट्रेटेजी को युवा ऑडियंस के हिसाब से अपडेट कर रहा है। नए चेहरे और डिजिटल-फर्स्ट फॉर्मेट के साथ यह कैंपेन एक बड़े सांस्कृतिक ट्रेंड के रूप में उभरा है।

एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजिंग का नया फ्यूज़न
यह कैंपेन सिर्फ एक विज्ञापन नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट मोमेंट बन गया है। इसकी वायरलिटी और लगातार चर्चा ने इसे एक ग्लोबल लेवल के हाई-परफॉर्मिंग ब्रांड कंटेंट के रूप में स्थापित कर दिया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!