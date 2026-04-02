Ekta Kapoor का बड़ा फैसला ! Bhooth Bangla की रिलीज क्यों टली, जानिए वजह

Edited By Prachi Sharma, Updated: 02 Apr, 2026 02:14 PM

Bollywood Desk : Akshay Kumar और प्रियदर्शन की जादुई जोड़ी की वापसी का इंतज़ार कर रहे फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। हॉरर-कॉमेडी भूत बंगला, जो पहले 10 अप्रैल को दस्तक देने वाली थी, अब अपनी तय तारीख से कुछ दिन देरी से सिनेमाघरों में आएगी। मेकर्स ने...

Bollywood Desk : Akshay Kumar और प्रियदर्शन की जादुई जोड़ी की वापसी का इंतज़ार कर रहे फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। हॉरर-कॉमेडी भूत बंगला, जो पहले 10 अप्रैल को दस्तक देने वाली थी, अब अपनी तय तारीख से कुछ दिन देरी से सिनेमाघरों में आएगी। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ाते हुए नई तारीख का ऐलान कर दिया है।

क्यों बदली गई रिलीज डेट ?

बॉक्स ऑफिस पर इस समय धुरंधर 2 का तूफान थमता नजर नहीं आ रहा है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि धुरंधर 2 के जबरदस्त क्रेज और कमाई को देखते हुए ही Bhooth Bangla के मेकर्स ने यह फैसला लिया है। फिल्म अब 6 दिन की देरी से पर्दे पर आएगी।

नई तारीख: फिल्म के पेड प्रिव्यू 16 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे से शुरू होंगे।

रणनीति: मेकर्स ने धुरंधर 2 की सफलता को देखते हुए उसी की तरह 'पेड प्रिव्यू' वाली स्ट्रेटेजी अपनाने का फैसला किया है।

एकता कपूर ने बताई वजह: इंडस्ट्री के हित में लिया फैसला

फिल्म की Producer Ekta Kapoor ने इस बदलाव पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह निर्णय डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स की सलाह पर लिया गया है। उन्होंने कहा:

धुरंधर: द रिवेंज इस समय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, जो पूरी इंडस्ट्री के लिए सुखद है। हमारे एग्जीबिटर्स चाहते थे कि दोनों फिल्मों को पर्याप्त थिएटर स्पेस और दर्शकों का ध्यान मिले। इसलिए, हमने 'भूत बंगला' को एक हफ्ता आगे बढ़ाने का फैसला किया ताकि किसी भी फिल्म के बिजनेस में रुकावट न आए।

फिल्म के बारे में कुछ खास बातें

भूत बंगला सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशन है क्योंकि यह अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के उस कल्ट रीयूनियन को पर्दे पर ला रही है, जिसने हमें हेरा फेरी और भूल भुलैया जैसी फ़िल्में दी हैं।

शानदार स्टार कास्ट:

फिल्म में अक्षय कुमार के साथ टैलेंट की लंबी फौज नजर आने वाली है:

मुख्य भूमिकाएं: Akshay Kumar, Wamiqa Gabbi, Tabu, and Paresh Rawal

कॉमेडी गैंग: Rajpal Yadav, Mithila Palkar and Jishu Sengupta.

प्रोडक्शन: यह फिल्म बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स के बैनर तले बनी है, जिसे शोभा कपूर, एकता आर कपूर और खुद अक्षय कुमार ने प्रोड्यूस किया है।