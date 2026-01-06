राहु केतु से लेकर कल्कि 2 तक: 2026 में देखने लायक फैंटेसी फिल्में

Main Menu

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारतीय सिनेमा का फैंटेसी जॉनर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। अब फिल्ममेकर पौराणिक कथाओं, लोककथाओं, ज्योतिष और कल्पनालोक से प्रेरणा लेकर ऐसे सिनेमाई संसार रच रहे हैं जो न सिर्फ़ दृश्यात्मक रूप से भव्य हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी दर्शकों को जोड़ते हैं। बड़े प्रोडक्शन हाउस और दूरदर्शी निर्देशकों के सहयोग से 2026 फैंटेसी फिल्मों के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आइए नज़र डालते हैं उन पाँच बहुप्रतीक्षित फैंटेसी फिल्मों पर, जो बड़े पर्दे पर गहरी छाप छोड़ने वाली हैं।

कल्कि 2 – वैजयंती मूवीज़
कल्कि की अभूतपूर्व सफलता और वैश्विक सराहना के बाद, निर्देशक नाग अश्विन 2026 में इस फ्रैंचाइज़ी को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रभास के नेतृत्व में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। सी. अश्विनी दत्त द्वारा वैजयंती मूवीज़ के बैनर तले निर्मित कल्कि 2, भगवान विष्णु के अंतिम अवतार की भविष्यवाणी को एक डिस्टोपियन भविष्य में पुनर्कल्पित करती है। प्राचीन शास्त्रों और अत्याधुनिक तकनीक का अनोखा संगम इस फिल्म को भव्य सिनेमाई अनुभव बनाता है।

राहु केतु – बीलाइव
राहु केतु एक आगामी हिंदी फैंटेसी कॉमेडी है, जिसे विपुल विग ने लिखा और निर्देशित किया है। ज़ी स्टूडियोज़ और बीलाइव प्रोडक्शंस के तहत उमेश कुमार बंसल, सूरज सिंह और वर्षा कुकरेजा द्वारा निर्मित इस फिल्म में पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, शालिनी पांडे और चंकी पांडे जैसे कलाकार नजर आएंगे। राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों की पौराणिक मान्यताओं पर आधारित यह फिल्म किस्मत, भाग्य और कर्म के उतार-चढ़ाव को हास्य के जरिए पेश करती है। अपने ऑफबीट अंदाज़ के कारण यह 2026 की सबसे अलग फैंटेसी फिल्मों में गिनी जा रही है।

महाकाली – पीवीसीयू
हनु-मान से शुरू हुए सिनेमैटिक यूनिवर्स का विस्तार करते हुए, महाकाली का निर्देशन प्रशांत वर्मा कर रहे हैं और इसे आरकेडी स्टूडियोज़ के बैनर तले रणधीर रेड्डी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में भूमि शेट्टी देवी काली के उग्र और दिव्य स्वरूप में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। शक्ति परंपरा से प्रेरित यह माइथोलॉजिकल सुपरहीरो फिल्म आधुनिक कहानी कहने के अंदाज़ के साथ आध्यात्मिक प्रतीकों को जोड़ती है और एक सशक्त महिला-केंद्रित फैंटेसी अनुभव देने का वादा करती है।

अधिरा – पीवीसीयू
अधिरा एक भव्य फैंटेसी-एक्शन फिल्म है, जो प्राचीन कथाओं और योद्धा लोककथाओं में गहराई से उतरती है। हाल ही में निर्देशक प्रशांत वर्मा ने फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करते हुए एस.जे. सूर्या और कल्याण दासरी को मुख्य भूमिकाओं में कास्ट करने की घोषणा की। बड़े पैमाने पर बनाई जा रही यह फिल्म स्टाइलिश एक्शन, दमदार वीएफएक्स और आधुनिक सिनेमाई प्रस्तुति के साथ पौराणिक तत्वों को जोड़ती है। अपनी अनोखी अवधारणा और सशक्त कलाकारों के चलते अधिरा 2026 की चर्चित फैंटेसी फिल्मों में शामिल हो चुकी है।

वन- बालाजी मोशन पिक्चर्स
पारंपरिक पौराणिक फैंटेसी से हटकर, वन एक डार्क फैंटेसी थ्रिलर है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे। दीपक मिश्रा के निर्देशन में बनी और एकता आर कपूर द्वारा निर्मित यह फिल्म लोककथाओं, रहस्यवाद और मनोवैज्ञानिक तनाव का अनूठा मिश्रण पेश करती है। भय, आस्था और अलौकिक तत्वों की पड़ताल करती वन दर्शकों को एक अलग तरह का, जॉनर-बेंडिंग फैंटेसी अनुभव देने का वादा करती है। रचनात्मक सीमाओं को तोड़ते फिल्ममेकर और वर्ल्ड-बिल्डिंग व विज़ुअल स्टोरीटेलिंग में भारी निवेश करते प्रोडक्शन हाउस यह संकेत दे रहे हैं कि 2026 भारतीय फैंटेसी सिनेमा के लिए एक साहसिक और महत्वाकांक्षी नए अध्याय की शुरुआत होगी।

 

