यूनानी की कहानी की सफलता पर हमदर्द का खास आयोजन, एक्टर जिम सर्भ हुए शामिल

भारत की भरोसेमंद हेल्थ और वेलनेस कंपनियों में शामिल Hamdard Laboratories ने अपनी डॉक्यूमेंट्री ‘यूनानी की कहानी’ की सफलता पर नई दिल्ली के The Royal Plaza में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत की भरोसेमंद हेल्थ और वेलनेस कंपनियों में शामिल Hamdard Laboratories ने अपनी डॉक्यूमेंट्री ‘यूनानी की कहानी’ की सफलता पर नई दिल्ली के The Royal Plaza में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम World Unani Day (11 फरवरी 2026) पर Discovery Channel पर डॉक्यूमेंट्री लॉन्च के बाद मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद आयोजित किया गया।

यूनानी चिकित्सा को युवाओं तक पहुंचाने की पहल

अभिनेता Jim Sarbh द्वारा नैरेट की गई डॉक्यूमेंट्री ‘यूनानी की कहानी’ को खासतौर पर मिलेनियल्स और जेन-ज़ी के लिए तैयार किया गया। इसमें आसान भाषा, दिलचस्प स्टोरीटेलिंग और एक्सपर्ट्स की राय के जरिए यूनानी चिकित्सा को समझाया गया, जो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं बल्कि शरीर, मन और वातावरण के संतुलन पर आधारित है।

डॉक्यूमेंट्री को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

लॉन्च के बाद से इस डॉक्यूमेंट्री को दर्शकों, हेल्थ एक्सपर्ट्स और वेलनेस कम्युनिटी से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। इसने डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियों जैसी लाइफस्टाइल समस्याओं में प्रिवेंटिव हेल्थ और नेचुरल हीलिंग की भूमिका पर चर्चा को बढ़ावा दिया है।

ब्रांड सॉन्ग ‘हमदर्द बनके’ का लॉन्च

कार्यक्रम में हमदर्द लेबोरेटरीज ने अपना ब्रांड सॉन्ग ‘हमदर्द बनके’ भी लॉन्च किया, जिसे नेशनल अवॉर्ड विजेता Swanand Kirkire ने गाया है। यह गीत कंपनी की सेवा, देखभाल और होलिस्टिक हेल्थ के विचार को दर्शाता है।

होलिस्टिक हीलिंग पर पैनल चर्चा

इस अवसर पर “Holistic Healing: The Need of the Modern World” विषय पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। चर्चा का संचालन आरजे और फिल्म समीक्षक Stutee Ghosh ने किया, जिसमें Jim Sarbh, प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट Dr. Alok Chopra और उज़्मा मजीद शामिल रहीं।

जिम सर्भ ने साझा किया अपना अनुभव

कार्यक्रम में जिम सर्भ ने कहा कि ‘यूनानी की कहानी’ ने इतिहास, संस्कृति और संतुलित जीवन के विचार को खूबसूरती से जोड़ा है। उन्होंने बताया कि यूनानी चिकित्सा बीमारियों को पहले से रोकने पर जोर देती है और कश्मीर जैसे स्थानों की यात्रा उनके लिए बेहद खास अनुभव रही।

डॉ. आलोक चोपड़ा ने बताया यूनानी चिकित्सा का महत्व

डॉ. आलोक चोपड़ा ने कहा कि यूनानी चिकित्सा को केवल वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे पूरे शरीर के संतुलन पर आधारित एक समग्र पद्धति के रूप में समझना जरूरी है। उन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर जोर दिया।

युवा पीढ़ी के लिए नया दृष्टिकोण

हमदर्द की डिजिटल लीड उज़्मा मजीद ने कहा कि कंपनी यूनानी चिकित्सा को नए और आसान तरीके से युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि वे स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें।

होलिस्टिक हेल्थ को बढ़ावा देने की दिशा में कदम

यह पहल हमदर्द लेबोरेटरीज के समग्र स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का हिस्सा है। हाल ही में World Health Day (7 अप्रैल 2026) के मौके पर कंपनी ने ‘होलिस्टिक हीलिंग’ अभियान भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य जागरूकता और प्रिवेंटिव हेल्थ को बढ़ावा देना है।