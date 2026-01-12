Main Menu

काला घोड़ा आर्ट्स फ़ेस्टिवल 2026 : Ahead of the Curve 26 सालो का जश्न होगा सबसे शानदार

इस वर्ष काला घोड़ा आर्ट्स फ़ेस्टिवल की थीम है  Ahead of the Curve  समय से एक कदम आगे, जो दूरदर्शिता, नवाचार और सांस्कृतिक नेतृत्व का प्रतीक है। यह उस सोच को दर्शाती है जो वर्तमान से आगे देखकर भविष्य की दिशा तय करती है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 31 जनवरी से 8 फ़रवरी 2026 तक, प्रात 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक, मुंबई का ऐतिहासिक काला घोड़ा परिसर कला, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्ति का साक्षी बनेगा।

इस वर्ष काला घोड़ा आर्ट्स फ़ेस्टिवल की थीम है  Ahead of the Curve  समय से एक कदम आगे, जो दूरदर्शिता, नवाचार और सांस्कृतिक नेतृत्व का प्रतीक है। यह उस सोच को दर्शाती है जो वर्तमान से आगे देखकर भविष्य की दिशा तय करती है।

1999 में एक स्थानीय पहल के रूप में आरंभ हुआ यह महोत्सव, आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित बहु-विषयक कला उत्सवों में से एक बन चुका है। यह आयोजन न केवल सस्टेनेबिलिटी, विविधता और समावेशन को बढ़ावा देता है, बल्कि पैदल-मैत्री शहरी डिज़ाइन को प्रोत्साहित करते हुए काला घोड़ा क्षेत्र को मुंबई के प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में योगदान देता है।

कार्यक्रम और कला वर्टिकल्स
इस वर्ष 26वें संस्करण में 300 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो 15 कला-वर्टिकल्स और 25 से अधिक इनडोर व आउटडोर स्थलों पर फैले होंगे। इसमें नृत्य, संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, विज़ुअल आर्ट्स, हेरिटेज वॉक्स, अर्बन डिज़ाइन, वर्कशॉप्स और स्ट्रीट आर्ट जैसी विविध विधाओं को शामिल किया गया है।

काला घोड़ा एसोसिएशन की चेयरपर्सन एवं फ़ेस्टिवल डायरेक्टर ब्रिंदा मिलर ने कहा, काला घोड़ा आर्ट्स फ़ेस्टिवल के 26वें संस्करण की इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस वर्ष की थीम Ahead of the Curve हमारे लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि हम अपने सिल्वर जुबली संस्करण से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। BMC तथा EXIM बैंक, मिल्टन, MTDC और महाराष्ट्र पर्यटन विभाग जैसे सहयोगियों के निरंतर समर्थन से हमें पूरा विश्वास है कि यह संस्करण कला प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।"

काला घोड़ा आर्ट्स फ़ेस्टिवल हमेशा कला को सबके लिए, सबके द्वारा और सबके साथ सुलभ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहा है। इसी कारण, सभी कार्यक्रम निःशुल्क आयोजित किए जाएंगे।

इस वर्ष के उत्सव में सस्टेनेबिलिटी, समावेशन, एक्सेसिबिलिटी और पैदल-मैत्री शहरी संस्कृति के मूल्यों को प्रमुखता दी गई है। काला घोड़ा आर्ट्स फ़ेस्टिवल केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है भविष्य को समझने और उसे रचने का प्रयास।

काला घोड़ा आर्ट्स फ़ेस्टिवल 2026 Ahead of the Curve | समय से एक कदम आगे, सभी कला प्रेमियों को आमंत्रित किया जाता है कि वे इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक अनुभव का हिस्सा बनें। क्योंकि कला जब आगे देखती है, तभी समाज आगे बढ़ता है।

