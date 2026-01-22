मायासभा- द हॉल ऑफ इल्यूजन का ट्रेलर लॉन्च, रिलीज से पहले बना जबरदस्त माहौल

नया लॉन्च किया गया ट्रेलर फिल्म की दुनिया की एक गहरी और बहुत परेशान करने वाली झलक दिखाता है, जो टीजर से बनी उत्सुकता को और बढ़ाता है। अपने डरावने माहौल और मूड-ड्रिवन कहानी के साथ यह ट्रेलर बर्वे के खास क्रिएटिव विजन को मजबूत करता है

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। अपने टीजर को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद 'मायासभा – द हॉल ऑफ इल्यूजन' के निर्माताओं ने एक स्पेशल लॉन्च इवेंट में फिल्म का ट्रेलर आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। इससे 30 जनवरी, 2026 को देश भर के थिएटर्स में फिल्म के रिलीज से पहले एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। ट्रेलर को मीडिया और दर्शकों दोनों से जबरदस्त रिएक्शन मिले हैं। इससे यह फिल्म 2026 की शुरुआत की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई है।

राही अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित, मायासभा उनकी कल्ट क्लासिक तुम्बाड के बाद दूसरी फीचर फिल्म है। अपनी असरदार विज़ुअल लैंग्वेज और बारीकी से बुनी गई कहानी के लिए मशहूर बर्वे एक बार फिर साइकोलॉजिकल और फिलॉसॉफिकल दुनिया में उतरे हैं। मायासभा – द हॉल ऑफ इल्यूजन पावर, सोच और सच्चाई और भ्रम के बीच की नाज़ुक सीमा जैसे विषयों को एक्सप्लोर करती है, जो एक इमर्सिव और सोचने पर मजबूर करने वाला सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है।

नया लॉन्च किया गया ट्रेलर फिल्म की दुनिया की एक गहरी और बहुत परेशान करने वाली झलक दिखाता है, जो टीजर से बनी उत्सुकता को और बढ़ाता है। अपने डरावने माहौल और मूड-ड्रिवन कहानी के साथ यह ट्रेलर बर्वे के खास क्रिएटिव विजन को मजबूत करता है – जो दर्शकों को सतह से परे देखने और दिखावे और सच्चाई की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करता है।

इस फ़िल्म में जावेद जाफरी के साथ मोहम्मद समद, वीना जामकर और दीपक दामले जैसे दमदार कलाकारों की टीम है। हर परफॉर्मेंस फिल्म की परतों में बुनी गई कहानी में अपना योगदान देती है, जिससे इसकी इंटेंसिटी और टोन मजबूत होती है।

अब तक मिले रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर राही अनिल बर्वे ने कहा, “मायासभा को फर्स्ट लुक से ही जो प्यार और उत्सुकता मिली है, वह बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली है। यह फिल्म मेरे लिए एक शानदार सफर रहा है – एक ऐसा सफर जो ऐसे आइडियाज को एक्सप्लोर करता है जो स्क्रीन के ब्लैक होने के बाद भी लंबे समय तक दिमाग में रहें। ट्रेलर इस दुनिया में हमारा पहला सच्चा इनविटेशन है, और मुझे मिल रही गर्मजोशी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ।”

अपना अनुभव शेयर करते हुए लीड एक्टर जावेद जाफरी ने कहा, “मायासभा ने मुझे उन तरीकों से चुनौती दी जिनका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है – यह इंसान की प्रकृति, सोच और अंदरूनी संघर्ष की खोज है। राही के साथ काम करना क्रिएटिव रूप से बहुत अच्छा रहा है, और मैं दर्शकों के लिए उस दुनिया को खोजने के लिए उत्साहित हूँ जिसे हमने जीवंत किया है।”

जिरकॉन फिल्म्स द्वारा निर्मित, मायासभा – द हॉल ऑफ़ इल्यूजन को गिरीश पटेल और अंकुर जे सिंह ने सपोर्ट किया है, और इसके को-प्रोड्यूसर श्यामराव भगवान यादव, चंदा यादव, केवल हांडा और मनीष हांडा हैं। यह फिल्म समीर दीक्षित और ऋषिकेश भिरंगी के नेतृत्व वाली पिकल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसे पंकज जयसिंह के नेतृत्व वाले यूएफओ-सिने मीडिया नेटवर्क द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है, और आशीष निंगुरकर ने क्रिएटिव कंसल्टेशन दिया है।

टीजर और अब ट्रेलर के बाद बढ़ती उम्मीदों के साथ मायासभा – द हॉल ऑफ इल्यूजन 2026 की सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा चर्चा वाली थिएट्रिकल रिलीज में से एक बनने के लिए तैयार है।