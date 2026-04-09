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समंदर के बीच Boss Lady बनीं  Parineeti Chopra, क्रूज़ पर किया नए शो का धमाकेदार लॉन्च

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 02:47 PM

parineeti chopra

Mumbai : बॉलीवुड की चुलबुली और टैलेंटेड एक्ट्रेस Parineeti Chopra इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं। हाल ही में परिणीति ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ शानदार तस्वीरें साझा की हैं, जो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं।...

Mumbai : बॉलीवुड की चुलबुली और टैलेंटेड एक्ट्रेस Parineeti Chopra इन दिनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं।

 Parineeti Chopra

हाल ही में परिणीति ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ शानदार तस्वीरें साझा की हैं, जो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में परिणीति का स्टाइल और उनका 'वॉटर बेबी' अंदाज़ साफ़ झलक रहा है।

 Parineeti Chopra

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समंदर के बीच शानदार लॉन्च
परिणीति ने अपनी इन तस्वीरों के साथ एक बेहद प्यारा कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए कहा, "अपने शो को लॉन्च करने के लिए इससे बेहतर लोकेशन नहीं चुन सकती थी।

 Parineeti Chopra

जीवन भर के लिए वॉटर बेबी ! आने के लिए आप सभी का शुक्रिया !" उनके इस कैप्शन से साफ है कि वह अपने किसी नए प्रोजेक्ट या शो की शुरुआत को लेकर काफी उत्साहित हैं और इसके लिए उन्होंने समंदर की लहरों के बीच एक आलीशान क्रूज़ को चुना।

 Parineeti Chopra

ब्लैक आउटफिट में बिखेरा जलवा
तस्वीरों में परिणीति चोपड़ा का लुक किसी ब्लैक स्वान से कम नहीं लग रहा है। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत ऑल-ब्लैक को-ऑर्ड सेट पहना है, जिसमें एक लॉन्ग स्लीव टॉप और एक वॉल्यूमिनस ट्यूल स्कर्ट (Tulle Skirt) शामिल है। उनके आउटफिट की सबसे खास बात उनकी कमर पर बना एक बड़ा सा ब्लैक रोज़ (गुलाब) है, जो उनके लुक में एक ड्रामेटिक और हाई-फैशन टच जोड़ रहा है।

परिणीति ने अपने इस भारी-भरकम आउटफिट के साथ मेकअप को काफी सटल रखा है। विंग्ड आईलाइनर, न्यूड लिपस्टिक और खुले बालों के साथ उन्होंने अपने लुक को कम्पलीट किया है।

उन्होंने कानों में छोटे डायमंड ईयररिंग्स और हाथों में एक आकर्षक रिंग पहनी है, जो उनके डार्क आउटफिट के साथ खूब जंच रही है। उनके पैरों में ब्लैक स्ट्रैपी हील्स उनके एलिगेंट लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

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