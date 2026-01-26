Main Menu

मोहनलाल की नई फिल्म L367 का ऐलान, विष्णु मोहन करेंगे निर्देशन

Edited By Updated: 26 Jan, 2026 06:04 PM

producer gokulam gopalan announces mohanlal s next big film

इस फिल्म का वर्किंग टाइटल L367 रखा गया है। इस फिल्म को विष्णु मोहन लिखेंगे और डायरेक्ट करेंगे। विष्णु मोहन ने अपनी पहली फिल्म 'मेप्पडियन' से पहचान बनाई थी, जिसे नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। प्रोड्यूसर गोकुलम गोपालन ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी श्री गोकुलम मूवीज़ के तहत मोहनलाल की नई फिल्म का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इस फिल्म का वर्किंग टाइटल L367 रखा गया है। इस फिल्म को विष्णु मोहन लिखेंगे और डायरेक्ट करेंगे। विष्णु मोहन ने अपनी पहली फिल्म ‘मेप्पडियन’ से पहचान बनाई थी, जिसे नेशनल अवॉर्ड भी मिला था।

यह फिल्म बहुत बड़े स्तर पर बनाई जाएगी और श्री गोकुलम मूवीज़ की अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी। इस प्रोजेक्ट को बैजू गोपालन और वी सी प्रवीन को-प्रोड्यूस करेंगे, जबकि कृष्णमूर्ति एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होंगे।

फिल्म का स्केल काफी बड़ा होगा और इसमें बड़े एक्टर्स के साथ-साथ विदेश और बॉलीवुड के टॉप टेक्नीशियन भी शामिल किए जाएंगे। मेकर्स जल्द ही शूटिंग शुरू करने की योजना बना रहे हैं और बाकी कास्ट और टेक्निकल टीम की जानकारी जल्द ही शेयर की जाएगी।

फिलहाल श्री गोकुलम मूवीज़ के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिनमें सुरेश गोपी की ‘ओट्टाकोंबन’, जयाराम और कलिदास जयाराम की ‘आशाकल आयिरम’, जयसूर्या की ‘कथनार’, निविन पॉली और बी उन्नीकृष्णन की एक फिल्म और एस जे सूर्या की ‘किलर’ शामिल हैं। L367 के जुड़ने के साथ, यह प्रोडक्शन हाउस मलयालम सिनेमा में अपनी मजबूत पकड़ और भी बढ़ा रहा है।

