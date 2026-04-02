रणवीर सिंह के समर्पण के कायल हुए एक्शन डायरेक्टर ओह सी-यंग, बताई वजह

​​​​​​​‘धुरंधर: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसी के साथ फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह की मेहनत और समर्पण भी सुर्खियों में है। दर्शकों और क्रिटिक्स के बाद अब फिल्म से जुड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी उनके काम की खुलकर...

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। ‘धुरंधर: द रिवेंज’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसी के साथ फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह की मेहनत और समर्पण भी सुर्खियों में है। दर्शकों और क्रिटिक्स के बाद अब फिल्म से जुड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी उनके काम की खुलकर तारीफ कर रहे हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा सराहना मिल रही है।

एक्शन डायरेक्टर ओह सी-यंग ने की खुलकर तारीफ

दक्षिण कोरिया के अनुभवी एक्शन डायरेक्टर Oh Si-Young ने हाल ही में रणवीर सिंह के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि रणवीर ने फिल्म के जटिल एक्शन सीक्वेंस के लिए जिस तरह की तैयारी और अनुशासन दिखाया, वह बेहद प्रभावशाली था। उनके मुताबिक रणवीर ने हर सीन को गंभीरता से लिया और उसे बारीकी से समझने की कोशिश की।

‘शुद्ध ऊर्जा’ और ‘जानवर’ कहकर की तारीफ

ओह सी-यंग ने रणवीर की एनर्जी और फिजिकल कमिटमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि वह “एक जानवर हैं, शुद्ध ऊर्जा।” उन्होंने यह भी बताया कि जहां कई कलाकार स्टंट्स के लिए डुप्लीकेट या कम रिहर्सल पर निर्भर रहते हैं, वहीं रणवीर हर मूव को खुद सीखने और समझने में यकीन रखते हैं।

नोट्स लेकर सीखते हैं रणवीर सिंह

एक्शन डायरेक्टर के अनुसार रणवीर सिंह एकमात्र ऐसे कलाकारों में से हैं जो फाइट कोरियोग्राफी को स्क्रिप्ट की तरह पढ़ते हैं और उस पर नोट्स बनाते हैं। वह लगातार सवाल पूछते हैं, जैसे मूवमेंट के दौरान कौन सा हाथ कहां होगा, और हर डिटेल को लिखकर समझते हैं। यह उनकी तैयारी को बाकी कलाकारों से अलग बनाता है।

हर टेक से पहले लेते हैं लाइव डेमो

बताया जाता है कि रणवीर सिंह हर टेक से पहले लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखना पसंद करते हैं, ताकि उनके मूवमेंट और भी सटीक और रियल लगें। उनकी यह आदत उनकी परफॉर्मेंस में एक अलग लेवल की ऑथेंटिसिटी जोड़ती है, जो स्क्रीन पर साफ दिखाई देती है।

एक्शन फिल्म में पहली बार का अनुभव

ओह सी-यंग ने यह भी कहा कि उन्हें हैरानी हुई कि रणवीर सिंह ने इससे पहले कभी पूरी तरह एक्शन फिल्म नहीं की थी, इसके बावजूद उन्होंने बेहद तेजी से इस जॉनर को समझ लिया। उनकी सीखने की क्षमता और जुनून उन्हें खास बनाता है।

फिल्म में दिखी मेहनत की झलक

‘धुरंधर: द रिवेंज’ में रणवीर सिंह का प्रदर्शन केवल स्टाइल या एक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें गहराई और इमोशन भी साफ नजर आता है। हर फाइट सीक्वेंस और हर मूव उनकी मेहनत और डेडिकेशन को दर्शाता है, जो दर्शकों को स्क्रीन से जोड़े रखता है।