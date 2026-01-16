शाहिद–तृप्ति की केमिस्ट्री ने रच दिया जादू, ‘ओ’रोमियो’ का पहला गाना हुआ रिलीज़

साजिद नाडियाडवाला की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ओ’रोमियो’ अपने दमदार टीज़र के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। टीज़र ने जहां दर्शकों को एक गहरी, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी दुनिया की झलक दिखाई थी।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। साजिद नाडियाडवाला की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ओ’रोमियो’ अपने दमदार टीज़र के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। टीज़र ने जहां दर्शकों को एक गहरी, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी दुनिया की झलक दिखाई थी, वहीं अब फिल्म का पहला गाना ‘हम तो तेरे ही लिए थे’ रिलीज़ होते ही दिलों को छू गया है। यह गीत न सिर्फ एक प्रेम कहानी की शुरुआत करता है, बल्कि उस दर्द और तड़प को भी बयां करता है जो अधूरे और एकतरफा प्यार का हिस्सा होती है।

टीज़र में दिखाई गई सख्त और गंभीर दुनिया के उलट, यह गाना फिल्म के भावनात्मक पहलू को सामने लाता है। ‘हम तो तेरे ही लिए थे’ एक शांत, संयमित और बेहद संवेदनशील रचना है, जो बिना ज्यादा शोर किए सीधे दिल तक पहुंचती है। यह गीत उस प्रेम की कहानी कहता है, जो शब्दों से ज़्यादा खामोशियों में जीता है और जिसे महसूस किया जाता है, कहा नहीं जाता।

फिल्म में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री इस गाने की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। दोनों कलाकार अपनी आंखों, हाव-भाव और सधे हुए अभिनय के ज़रिए ऐसी भावनाएं व्यक्त करते हैं, जो लंबे समय तक याद रह जाती हैं। उनकी प्रेम कहानी में मासूमियत भी है, पीड़ा भी और एक अनकहा ठहराव भी, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ लेता है। यह एक ऐसा रिश्ता है, जो अधूरा होते हुए भी बेहद सच्चा लगता है।

गाने का संगीत विशाल भारद्वाज की पहचान लिए हुए है, गहराई से भरा, गंभीर और दिल को छू लेने वाला। उनकी धुन फिल्म के स्याह और रॉ माहौल के बीच एक नाज़ुक भावनात्मक परत जोड़ती है। वहीं गुलज़ार के लिखे बोल इस गीत को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। उनके शब्दों में दर्द, सादगी और मोहब्बत की वो खूबसूरती है, जो समय के साथ और गहरी होती जाती है।

अरिजीत सिंह की भावपूर्ण और सधी हुई आवाज़ इस गीत को और भी असरदार बनाती है। उनकी गायकी में वो कसक है, जो अधूरे प्यार की याद दिलाती है और श्रोता के दिल में देर तक गूंजती रहती है।

‘ओ’रोमियो’ की दुनिया में ‘हम तो तेरे ही लिए थे’ एक भावनात्मक ठहराव की तरह आता है, जहां कठोर सच्चाइयों के बीच प्रेम की नाजुकता सामने आती है। यह गीत न सिर्फ फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को उसके किरदारों के और करीब भी ले जाता है।

साजिद नाडियाडवाला प्रस्तुत करते हैं ‘ओ’रोमियो’, विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी यह फिल्म नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। फिल्म का संगीत टी-सीरीज़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म वैलेंटाइन वीक में, 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।