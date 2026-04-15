T-Series ने भक्ति को दिया टेक्नोलॉजी का नया रूप, ‘Maa Vaishno Devi’ सीरीज़ से रचा इतिहास

भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक और कंटेंट कंपनी T-Series ने भक्ति और तकनीक को एक साथ लाकर डिजिटल कंटेंट की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू किया है। कंपनी ने अपनी पहली AI-पावर्ड सीरीज़ ‘Maa Vaishno Devi Aur Unki Adbhut Gatha’ लॉन्च कर दी है।

नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक और कंटेंट कंपनी T-Series ने भक्ति और तकनीक को एक साथ लाकर डिजिटल कंटेंट की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू किया है। कंपनी ने अपनी पहली AI-पावर्ड सीरीज़ ‘Maa Vaishno Devi Aur Unki Adbhut Gatha’ लॉन्च कर दी है, जो अब YouTube पर मौजूद T-Series Bhaktisagar चैनल पर स्ट्रीम हो रही है।

17 एपिसोड में समाई दिव्य कथा

यह सीरीज़ कुल 17 एपिसोड्स में पेश की गई है, जहां हर एपिसोड की अवधि लगभग 90 सेकंड की है। छोटी लेकिन असरदार स्टोरीटेलिंग के जरिए ‘Maa Vaishno Devi’ की दिव्य यात्रा और उनके चमत्कारों को एक नए अंदाज़ में दिखाया गया है।

AI के जरिए बदली धार्मिक कहानियों की प्रस्तुति

इस प्रोजेक्ट के जरिए T-Series ने यह दिखा दिया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल कर पारंपरिक धार्मिक कहानियों को और ज्यादा भव्य और विजुअली इमर्सिव बनाया जा सकता है। AI की मदद से मिथकीय कथाओं को बड़े स्केल पर रिक्रिएट किया गया है, जिससे दर्शकों को एक नया अनुभव मिल रहा है, खासकर डिजिटल-फर्स्ट यंग ऑडियंस को।

डिजिटल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई सीरीज़

आज के दौर में जहां दर्शक तेजी से शॉर्ट-फॉर्म और डिजिटल कंटेंट की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह सीरीज़ उसी ट्रेंड को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। छोटे एपिसोड्स और तेज नैरेशन इसे मोबाइल पर देखने के लिए परफेक्ट बनाते हैं, जिससे यह ग्लोबल ऑडियंस तक आसानी से पहुंच रही है।

म्यूजिक और रिसर्च से मिला मजबूत सपोर्ट

इस सीरीज़ को टेक्नोलॉजी के साथ-साथ म्यूजिक और रिसर्च का भी मजबूत सपोर्ट मिला है। बैकग्राउंड स्कोर Kaizad Gherde ने तैयार किया है, जबकि साउंड डिजाइन Kamil Ahmad द्वारा किया गया है। वहीं रिसर्च का काम Dr. Samik Basu की अगुवाई में हुआ है, जिससे कहानी को आध्यात्मिक गहराई मिली है।

AI स्टोरीटेलिंग के नए दौर की शुरुआत

T-Series पहले से ही म्यूजिक, फिल्म और भक्ति कंटेंट में अपना दबदबा बनाए हुए है, और अब इस AI-ड्रिवन सीरीज़ के साथ कंपनी एंटरटेनमेंट के अगले फेज में कदम रख चुकी है। ‘Maa Vaishno Devi Aur Unki Adbhut Gatha’ सिर्फ एक सीरीज़ नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में भारतीय सिनेमा और डिजिटल कंटेंट में AI स्टोरीटेलिंग का बड़ा रोल होने वाला है।