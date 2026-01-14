‘राहु केतु’ का धमाकेदार गाना ‘दहाड़’ रिलीज़, मचाया म्यूज़िक सीन में हंगामा

फिल्म ‘राहु केतु’ का नया गाना ‘दहाड़’ रिलीज़ होते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। यह ट्रैक बिना किसी फिल्टर की एनर्जी, बेकाबू पागलपन और रॉ एटीट्यूड से भरा हुआ है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। फिल्म ‘राहु केतु’ का नया गाना ‘दहाड़’ रिलीज़ होते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। यह ट्रैक बिना किसी फिल्टर की एनर्जी, बेकाबू पागलपन और रॉ एटीट्यूड से भरा हुआ है, जो फिल्म की उथल-पुथल भरी दुनिया की झलक दिखाता है। गाना न सिर्फ कानों में गूंजता है बल्कि यह आने वाले सिनेमाई हंगामे का एक ज़ोरदार ट्रेलर भी बनकर सामने आता है।

पुलकित–वरुण की जोड़ी में दिखा फुल स्वैग

गाने में पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा पूरे जोश और देसी स्वैग के साथ नज़र आते हैं। दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री में कॉमिक अफरातफरी और मस्ती अपने चरम पर है। ‘दहाड़’ फिल्म की अजीब लेकिन मज़ेदार आत्मा को पूरी तरह कैप्चर करता है और उसे कई गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यह ट्रैक पहली ही बार में दर्शकों का ध्यान खींच लेता है।

रॉ एटीट्यूड और हाई एनर्जी साउंड का तगड़ा मेल

‘दहाड़’ में रॉ एटीट्यूड, देसीपन और हाई-ऑक्टेन एनर्जी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। गाने का म्यूज़िक और विज़ुअल्स मिलकर फिल्म की सनकी और बेकाबू कहानी को मजबूती से सपोर्ट करते हैं। यह ट्रैक फिल्म के टोन और टेम्परामेंट को बखूबी सेट करता है, जिससे दर्शकों को फिल्म के माहौल का अंदाज़ा पहले ही लग जाता है।

सुखविंदर सिंह की आवाज़ ने भर दी जान

इस गाने को अपनी दमदार आवाज़ दी है सुखविंदर सिंह ने। उनकी गायकी गाने में मिट्टी की खुशबू, देसी जोश और तीखापन भर देती है। सुखविंदर की आवाज़ ‘दहाड़’ को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है, जिससे यह ट्रैक और ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है।

मट्टू ब्रदर्स का म्यूज़िक और बोल बने ताकत

‘दहाड़’ को मट्टू ब्रदर्स ने लिखा और कंपोज़ किया है। गाने के बोल तगड़े हैं और म्यूज़िक हाई एनर्जी से भरपूर है, जो फिल्म की सनकी कहानी को परफेक्ट तरीके से सपोर्ट करता है। लिरिक्स और बीट्स का यह मेल गाने को लंबे समय तक यादगार बनाने की पूरी क्षमता रखता है।

दमदार स्टारकास्ट से सजी ‘राहु केतु’

फिल्म ‘राहु केतु’ में वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट और शालिनी पांडे लीड रोल में नज़र आएंगे। इसके अलावा फिल्म में चंकी पांडे, अमित सियाल, मनु ऋषि चड्ढा और सुमित गुलाटी जैसे शानदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जो फिल्म की रंगीन और दिलचस्प दुनिया को और मज़बूती देते हैं।

निर्देशक विपुल विग की पहली पेशकश

‘राहु केतु’ खास इसलिए भी है क्योंकि यह विपुल विग की बतौर निर्देशक पहली फिल्म है। फिल्म में हंसी, हंगामा और अतरंगी किरदारों का ऐसा तड़का देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को थिएटर में बांधे रखने का दम रखता है।

गाने के साथ बढ़ी फिल्म को लेकर उत्सुकता

‘दहाड़’ के रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। दर्शकों की एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है और फिल्म को इस सीज़न की सबसे इंतज़ार की जाने वाली एंटरटेनर फिल्मों में शामिल किया जा रहा है।

16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में मचेगा हंगामा

ज़ी स्टूडियोज की प्रस्तुति और ज़ी स्टूडियोज व बीलाइव प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित फिल्म ‘राहु केतु’ 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। ऐसे में दर्शकों से अपील है कि अपनी गैंग को इकट्ठा करें और बड़े पर्दे पर इस पागलपन और मस्ती से भरे सफर के लिए तैयार हो जाएं।