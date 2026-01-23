बड़ा हादसा: दक्षिण चीन सागर में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत, 4 यात्री अब भी लापता

दक्षिण चीन सागर में सिंगापुर के ध्वज वाली एक मालवाहक नौका के पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लापता हैं। चीनी अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि नौका में सवार सभी 21 लोग फिलीपीन के नागरिक थे। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी...

नेशनल डेस्क: दक्षिण चीन सागर में सिंगापुर के ध्वज वाली एक मालवाहक नौका के पलट जाने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लापता हैं। चीनी अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि नौका में सवार सभी 21 लोग फिलीपीन के नागरिक थे। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की ‘सदर्न थिएटर कमांड' के तहत चीनी तटरक्षक बल और नौसेना द्वारा चलाए गए संयुक्त बचाव अभियान में 15 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। पीएलए के दक्षिणी मोर्चे की कमान ने बताया कि बचाए गए लोगों में से 14 की हालत स्थिर है।



चीनी तटरक्षक बल ने एक बयान में कहा कि यह नौका स्कारबोरो शोल से करीब 100 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में पलट गई। स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर के सबसे विवादित क्षेत्रों में से एक है। चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वांगदोंग जा रही मालवाहक नौका से बृहस्पतिवार रात संपर्क टूट गया। फिलीपीन तटरक्षक बल ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उन्होंने ‘डेवन बे' नामक मालवाहक नौका के चालक दल के बचाव अभियान में सहायता के लिए दो जहाज और एक विमान भेजा है।



यह इलाका वही है जहां चीनी और फिलीपीनी जहाजों के बीच अक्सर टकराव होता है। दोनों देश इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं और इस चट्टानी टीले के पास के जलक्षेत्र में गश्त करते हैं, जिस पर वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना दावा करते हैं। अगस्त में स्कारबोरो शोल के पास फिलीपीन तटरक्षक बल के एक जहाज को रोकने की कोशिश करते समय एक चीनी नौसेना का जहाज गलती से चीनी तटरक्षक बल के जहाज से टकरा गया था।