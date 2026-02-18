Main Menu

अमेरिका में धूल से तबाही: हाईवे पर 30 से ज्यादा गाड़ियां टकराईं, 4 की मौत व 29 घायल (Video)

Updated: 18 Feb, 2026 11:45 AM

4 dead in crashes involving over 30 vehicles in colorado

अमेरिका के कोलोराडो राज्य में धूल भरी भीषण आंधी ने कहर बरपाया। बेहद कम दृश्यता के कारण इंटरस्टेट हाईवे पर 30 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए। इस भयावह सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हुई, जबकि 29 लोग घायल बताए गए हैं।

Washington: अमेरिका के कोलोराडो राज्य में मंगलवार को आई धूल भरी भीषण आंधी ने जानलेवा हादसे को जन्म दिया। तेज हवाओं के कारण उड़ती धूल से दृश्यता लगभग शून्य हो गई, जिसके चलते पुएब्लो के दक्षिण में इंटरस्टेट-25 पर 30 से अधिक वाहन एक-दूसरे से टकरा गए।

 

कोलोराडो स्टेट पेट्रोल के अनुसार, यह हादसा पूर्वाह्न लगभग 10 बजे हुआ, जब अचानक तेज हवाओं के साथ धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ। वाहन चालकों को सड़क पर आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे एक के बाद एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते चले गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।

गश्ती दल की प्रवक्ता शेरी मेंडेज ने कहा कि अत्यंत कम दृश्यता को दुर्घटना का प्रमुख कारण माना जा रहा है, हालांकि अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और राहत एवं बचाव कार्य में कई घंटे लग गए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और चेतावनी जारी होने पर विशेष सतर्कता बरतें।
 

 

 

 

