ईरान जंग पर चीन की सख्त चेतावनी: अब “पॉज बटन” दबाएं, दुनिया खतरे में !

चीन ने ईरान संकट पर चिंता जताते हुए तुरंत युद्धविराम और बातचीत की अपील की है। उसने कहा कि लंबा संघर्ष किसी के हित में नहीं है। चीन ने चेताया कि यह संकट ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर रहा है और सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं है।

International Desk: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर चीन ने गंभीर चिंता जताई है। चीन का कहना है कि ईरान को लेकर चल रहा संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है और अगर यह लंबा चला तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने साफ कहा कि “लंबा संघर्ष किसी के हित में नहीं है” और सभी पक्षों को तुरंत लड़ाई रोककर बातचीत शुरू करनी चाहिए। चीन के मुताबिक, यह संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल सप्लाई, व्यापार, शिपिंग और वित्तीय बाजार प्रभावित हो सकते हैं। यानी इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

चीन ने यह भी कहा कि सैन्य कार्रवाई से कोई समाधान नहीं निकलता। इतिहास बताता है कि युद्ध सिर्फ तनाव और नफरत बढ़ाता है, इसलिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। बीजिंग ने सभी देशों से अपील की है कि वे “पॉज बटन” दबाएं और हालात को और बिगड़ने से रोकें। साथ ही, चीन ने यह भी संकेत दिया है कि वह इस संकट में शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है। कुल मिलाकर, चीन का यह बयान दिखाता है कि मिडिल ईस्ट का संकट अब वैश्विक चिंता बन चुका है और दुनिया के बड़े देश इसे रोकने के लिए सक्रिय हो रहे हैं।