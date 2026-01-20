बुल्गारिया में राजनीतिक भूचाल, राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने दिया इस्तीफा

बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। वह आगामी चुनाव में उतर सकते हैं। भ्रष्टाचार-विरोधी प्रदर्शनों के बाद देश गहरे राजनीतिक संकट में है और 2021 के बाद आठवें संसदीय चुनाव की ओर बढ़ रहा है।

International Desk: बुल्गारिया के वामपंथी झुकाव वाले राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। रादेव ने संकेत दिया है कि वह आगामी चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, जिसकी व्यापक उम्मीद की जा रही है क्योंकि हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद मध्य-दक्षिणपंथी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। टेलीविजन पर एक संबोधन में रादेव ने कहा कि वह मंगलवार को अपना इस्तीफा औपचारिक रूप से संवैधानिक न्यायालय को सौंपेंगे।

संविधान के तहत मौजूदा उपराष्ट्रपति इलियाना योतोवा को संसद द्वारा शपथ दिलाई जाएगी और वह राष्ट्रपति कार्यकाल की शेष अवधि तक इस पद पर रहेंगी। रादेव ने यह निर्णय ऐसे समय लिया है जब जनता को उम्मीद है कि वह एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं। उनका इस्तीफा बुल्गारिया के उत्तर-सम्यवादी इतिहास में किसी राष्ट्राध्यक्ष का पहला इस्तीफा है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब यूरोपीय संघ और नाटो का यह सदस्य देश एक लंबे राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। पिछले महीने हुए भ्रष्टाचार-रोधी बड़े प्रदर्शनों के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन को इस्तीफा देना पड़ा था। इस गठबंधन का नेतृत्व मध्य-दक्षिणपंथी जीईआरबी पार्टी कर रही थी। मौजूदा संसद में नयी सरकार बनाने के प्रयास विफल रहे हैं और देश 2021 के बाद से अपने आठवें संसदीय चुनाव की ओर बढ़ रहा है।