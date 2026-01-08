Main Menu

यह कैसा युद्धविराम ! घर में खेलती बच्ची पर चली गोली, गाजा में सीज़फायर के बाद भी 400 से ज्यादा मौतें

08 Jan, 2026

child at home in gaza killed by israeli fire as post ceasefire deaths mount

गाजा में युद्धविराम के बावजूद इज़राइली गोलीबारी थम नहीं रही। उत्तरी गाजा के जबालिया में घर के भीतर 11 साल की बच्ची की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सीज़फायर के बाद अब तक 400 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

International Desk:  गाजा में घोषित युद्धविराम के लगभग तीन महीने बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके में इज़राइली गोलीबारी से 11 वर्षीय बच्ची हम्सा हुसौ की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, परिवार युद्धविराम के बाद घोषित सुरक्षित क्षेत्र में लौट आया था। बताया गया कि गुरुवार को इज़राइली सैनिकों की कार्रवाई के दौरान गोले और छर्रे बच्ची के घर पर गिरे। गंभीर रूप से घायल हम्सा को शिफा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के चाचा खामिस हुसौ ने बताया कि हम्सा का सपना डॉक्टर बनने का था।

 

उन्होंने दर्द भरे शब्दों में सवाल उठाया, “अगर युद्धविराम है तो रोज़ धमाके और गोलियां क्यों चल रही हैं? यह शांति सिर्फ मीडिया में है या ज़मीन पर भी?” परिवार का कहना है कि फल्लूजा मोहल्ले में रोज़ाना गोलीबारी हो रही है, जबकि यह इलाका युद्धविराम रेखा के भीतर आता है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, युद्धविराम लागू होने के बाद से अब तक कम से कम 424 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

 

कुल मिलाकर, इज़राइल–हमास युद्ध में मरने वालों की संख्या 71,000 से अधिक हो गई है, जबकि 1.7 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इज़राइली सेना ने इस घटना पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है। पहले इज़राइल यह कह चुका है कि युद्धविराम के बाद की सैन्य कार्रवाइयां समझौते के उल्लंघन के जवाब में की गई हैं। हालांकि, लगातार हो रही नागरिक मौतों ने युद्धविराम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

