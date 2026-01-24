Main Menu

चीन की अपनी सेना के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर गिरी गाज

24 Jan, 2026 04:20 PM

china s top military official under probe for disciplinary violations

चीन की सेना पीएलए में बड़ा सियासी-सैन्य भूचाल आया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी और शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल झांग योउशिया समेत दो वरिष्ठ जनरलों पर पार्टी अनुशासन और कानून उल्लंघन की जांच शुरू हुई है, जिससे सेना और सत्ता तंत्र में हलचल मच गई है।

Bejing: चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ पार्टी अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन के आरोपों में जांच शुरू की गई है। इनमें सबसे बड़ा नाम जनरल झांग योउशिया का है।जनरल झांग, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (CMC) के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। CMC चीन की सेना की सर्वोच्च कमान है, जिसके अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। इस पद के कारण झांग चीन के सबसे वरिष्ठ वर्दीधारी सैन्य अधिकारी माने जाते हैं। वे सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के 24 सदस्यीय पोलितब्यूरो के भी सदस्य हैं। दूसरे अधिकारी जनरल लियू झेनली हैं, जो CMC के सदस्य और जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। रक्षा मंत्रालय ने संक्षिप्त बयान में कहा कि पार्टी की शीर्ष संस्था की मंजूरी के बाद दोनों के खिलाफ जांच शुरू की गई है।

 

इस कार्रवाई ने चीनी सैन्य प्रतिष्ठान में तेज झटके दिए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2012 में सत्ता में आने के बाद से लगातार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रहे हैं, जिसे ‘टाइगर्स और फ्लाइज’ यानी बड़े और छोटे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कहा जाता है। इस अभियान के तहत अब तक दो पूर्व रक्षा मंत्री, दर्जनों वरिष्ठ PLA अधिकारी और सुरक्षा बलों के कई शीर्ष अफसर बर्खास्त या दंडित किए जा चुके हैं। अक्टूबर में CMC के दूसरे नंबर के अधिकारी हे वेइदोंग को पार्टी और सेना से निकाल दिया गया था।आलोचकों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि शी जिनपिंग की सत्ता को और मजबूत करने का जरिया भी है। खुद शी जिनपिंग ने हालिया आंतरिक भाषण में कहा था कि भ्रष्टाचार पार्टी के लिए “सबसे बड़ा खतरा” है और यह लड़ाई अभी लंबी और जटिल बनी हुई है।
 

