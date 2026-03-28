चीन ने नेपाल के नए PM बालेन को दी बधाई, कहा-रिश्ते होंगे और मजबूत

Edited By Tanuja,Updated: 28 Mar, 2026 06:16 PM
नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने बधाई दी है। चीन ने नेपाल के साथ रणनीतिक साझेदारी, विकास सहयोग और बेल्ट एंड रोड पहल को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है, जिससे काठमांडू की नई सरकार पर क्षेत्रीय नजरें...
Bejing: चीन के प्रधानमंत्री Li Qiang ने शनिवार को नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को बधाई संदेश भेजा और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। 35 वर्षीय राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) के नेता बालेन्द्र शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रपति Ram Chandra Paudel के समक्ष शपथ ली थी। अपने संदेश में ली कियांग ने कहा कि चीन और नेपाल पारंपरिक मित्र राष्ट्र हैं, जो पहाड़ों और नदियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 71 वर्ष पूरे हो चुके हैं। चीनी प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजिंग नेपाल में सुशासन, विकास और स्थिरता के प्रयासों में सहयोग जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए चीन के समर्थन को दोहराया।
उन्होंने दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय सहयोग को और बढ़ाने तथा चीन की Belt and Road Initiative (BRI) को आगे ले जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। चीन ने यह भी कहा कि नेपाल के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि विकास और समृद्धि के साझा लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इसी बीच, चीन के विदेश मंत्री Wang Yi ने नेपाल के नए विदेश मंत्री शिशिर खनाल को भी बधाई दी और दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति देने की बात कही। वांग यी ने कहा कि 1955 से दोनों देशों ने अच्छे और मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ दिया है और पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं।