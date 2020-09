दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 9.33 करोड़ से ज्यादा हो गया है जबकि संक्रमित लोगों की संख्या मंगलवार को 2.94 करोड़ ...

इंटरनेशनल डेस्कः दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 9.33 करोड़ से ज्यादा हो गया है जबकि संक्रमित लोगों की संख्या मंगलवार को 2.94 करोड़ पार कर गई। राहत की बात यह कि महामारी की चपेट में आए 2.13 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं। इस बीच, एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोविड-19 एक समय बाद मौसमी फ्लू जैसा हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें काफी समय लग सकता है।

वायरस बदलेगा अपना रूप

लेबनान की अमेरिकान यूनिवर्सिटी ऑफ बेरुत के अध्ययन के मुताबिक, अलग-अलग जलवायु में वायरस अपना रूप बदलेगा लेकिन यदि इसके लिए एंटीबॉडी विकसित हो जाए तो करीब सभी देशों में यह मौसमी फ्लू जैसा हो जाएगा। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, जब तक एंटीबॉडी हासिल नहीं कर ली जाती तब तक कोरोना वायरस कई रूपों में सामने आ सकता है। हालांकि, फ्लू जैसे अन्य वायरस की तुलना में इसका ट्रांसमिशन रेट उच्च रहेगा।

कोरोना जंग में WHO की मदद करने का आग्रह

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने वैश्विक समुदाय से कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मदद करने का आग्रह किया। इस गर्मी में, महामारी से निपटने में WHO के असफल रहने की बार-बार आलोचना करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुटेरेस से औपचारिक रूप से जुलाई 2021 में डब्ल्यूएचओ से हटने की घोषणा की थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टागस ने WHO पर अविश्वास व्यक्त किया था। डब्ल्यूएचओ ने मार्च में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था।

इसराईल में कोरोना के 4034 नए मामले सामने

इसराईल में कोरोना वायरस के 4034 नए मामले सामने आने से यहां संक्रमितों की संख्या 164402 हो गयी है। स्वास्थ मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान 11 और लोगों की मौत के साथ ही यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 1147 हो गयी है जबकि गंभीर रुप से बीमार मरीजों की संख्या 534 हो गई है। इसराईल में 2157 और मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वालों की संख्या 120727 हो गयी है। यहां फिलहाल 42528 सक्रिय मामले हैं।

UAE में कुल संक्रमित 80940

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कोरोना वायरस के 674 नए मामले सामने आने के साथ ही इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 80940 हो गयी है। स्वास्थ मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 654 मरीज ठीक हुए हैं और अबतक कुल 70635 मरीज संक्रमणमुक्त हो चुके हैं। दो और मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 401 पहुंच गई है।