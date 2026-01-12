गाजा पर हमास का Shocking ऐलान, कहा-फिलीस्तीनी निकाय बनते ही... ! मिडिल ईस्ट में मच गई हलचल

हमास ने घोषणा की है कि अमेरिका की मध्यस्थता से बनी शांति योजना के तहत नया फिलीस्तीनी प्रशासन कार्यभार संभालने के बाद वह गाजा में अपनी सरकार भंग कर देगा। यह कदम गाजा के भविष्य, हथियारों के मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से जुड़ा अहम संकेत माना जा...

International Desk: हमास ने कहा है कि वह अमेरिका की मध्यस्थता में तय हुई शांति योजना के तहत फिलीस्तीनी निकाय के कार्यभार संभालने के बाद गाजा में अपनी मौजूदा सरकार भंग कर देगा। हालांकि समूह ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए यह नहीं बताया कि ऐसा कब होगा। हमास और उसके प्रतिद्वंद्वी फलस्तीनी प्राधिकरण ने निकाय के लिए अपने सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि वे सदस्य राजनीति से जुड़े नहीं होंगे। फिलीस्तीनी प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय निकाय “बोर्ड ऑफ पीस” पिछले साल 10 अक्टूबर को हुए संघर्ष विराम के तहत सरकार गठन और दूसरे पहलुओं की देखरेख करेगा, जिसमें हमास को हथियार मुक्त बनाना और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती शामिल है। बोर्ड के सदस्यों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। मिस्र के एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहा कि हमास शांति योजना के दूसरे चरण के तहत मिस्र, कतर और तुर्किये के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है।

हमास के प्रवक्ता हाजेम कासेम ने रविवार को सोशल मीडिया मंच टेलीग्राम पर पोस्ट करके शांति समिति के गठन की प्रक्रिया तेज करने का आह्वान किया। मिस्र के अधिकारी ने कहा कि समिति के गठन को अंतिम रूप देने के लिए हमास इस सप्ताह अन्य फलस्तीनी गुटों से मुलाकात करेगा। अधिकारी के अनुसार, हमास के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शीर्ष वार्ताकार खलील अल-हय्या करेंगे।