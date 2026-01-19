ईरानी राष्ट्रपति की ट्रंप को खुली चेतावनी, खामेनेई पर हमला मतलब जंग! शुरू हो जाएगाी ऑल-आउट वॉर’

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर किसी भी हमले को ईरान के खिलाफ ‘पूर्ण युद्ध’ माना जाएगा। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में नेतृत्व परिवर्तन संबंधी टिप्पणी के बाद आया है।

International Desk: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर किसी भी तरह का हमला ईरानी राष्ट्र के खिलाफ ऑल-आउट वॉर’ यानि ‘पूर्ण युद्ध’ की घोषणा माना जाएगा। यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों के बाद आई है, जिनमें उन्होंने ईरान में नए नेतृत्व की जरूरत बताई थी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी बयान में पेज़ेश्कियान ने कहा, “हमारे महान नेता पर कोई भी हमला पूरे ईरानी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध के बराबर होगा।” ईरानी राष्ट्रपति ने देश की आर्थिक समस्याओं के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वर्षों से लगाए गए अमानवीय प्रतिबंधों और वाशिंगटन की शत्रुतापूर्ण नीतियों ने आम ईरानी नागरिकों की जिंदगी कठिन बना दी है।इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने ट्रंप को “अपराधी” करार देते हुए देश में अशांति और जान-माल के नुकसान के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था।

जवाब में ट्रंप ने कहा था कि ईरान को दशकों पुराने नेतृत्व से बाहर निकलने की जरूरत है। ‘पॉलिटिको’ को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर दमन, हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए और कहा कि मौजूदा शासन डर के बल पर सत्ता में बना हुआ है। ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ही अमेरिका-ईरान संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ‘मैक्सिमम प्रेशर’ नीति, प्रतिबंध और तीखी बयानबाज़ी ने दोनों देशों के बीच टकराव को और गहरा कर दिया है।